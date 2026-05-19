Il Monza è in finale per la promozione in Serie A!

MONZA-JUVE STABIA 2-1

Dopo 97’ di sofferenza il Monza batte la Juve Stabia di misura (2-1 come in regular season) e si qualifica alle finali dei play-off di Serie B, dove affronterà probabilmente il Catanzaro, vincitore nella gara di andata dell’altra semifinale sul Palermo per 3-0. Domenica prossima alle ore 20 i biancorossi giocheranno in trasferta, mentre il ritorno all’U-Power Stadium è in programma il venerdì successivo sempre alle 20.

La squadra allenata da Paolo Bianco ha disputato una buona partita, ma non ancora all’altezza delle migliori della stagione. Pessina e compagni non sono riusciti a sbloccare il risultato e nel finale hanno rischiato il gol della beffa. Le cose positive sono comunque il ritorno a una difesa ermetica, nonostante il gol subito in una delle due uniche occasioni avute dai campani, e la grande concentrazione e determinazione nel voler portare a casa la qualificazione, commettendo molti meno errori tecnici rispetto alla gara di Castellammare di Stabia terminata 2-2.

Per la sfida contro le “vespe” Bianco aveva l’organico al completo considerando che Maric e Galazzi sono fuori lista e Keita Baldè e Forson sono stati messi fuori rosa. Rispetto alla partita pareggiata a Castellammare di Stabia ha operato un abbondante “turnover” inserendo Delli Carri, Bakoune, Colombo, Colpani e Petagna al posto di Ravanelli, Lucchesi, Obiang, Hernani e Cutrone. La Juve Stabia allenata da Ignazio Abate era priva dello squalificato Diakitè e dell’infortunato Morachioli. Dei tre ex biancorossi, Carissoni, Mosti e Zeroli, sono partiti titolari i primi due.

Davanti ai 10785 spettatori dell’U-Power Stadium, di cui oltre un migliaio di fede gialloblù, il Monza parte lancia in resta e al 2’ Mota crossa dal fondo per Colpani che di testa da solo colpisce malissimo mandando la palla a lato. Al 4’ il portiere ospite Confente respinge in corner una conclusione forte ma centrale di Colombo. Al 12’ Colpani spreca un rigore in movimento calciando addosso al portiere; sulla respinta Mota insacca ma in posizione di fuorigioco. La Juve Stabia si rende pericolosa al 15’ con un tiro dal limite di Cacciamani che passa alto. Nel primo tempo non succede più niente di rilevante perché entrambe le difese fanno buona guardia.

A inizio ripresa è la Juve Stabia a prendere in mano il pallino del gioco, ma senza creare particolari problemi a Thiam e compagni in difesa. All’11’ Bianco sostituisce Delli Carri, Colpani e Petagna con Lucchesi, Hernani e Cutrone. Al 24’ Confente respinge una botta proprio di Hernani. Al 32’ Azzi di testa manda alto. Subito dopo Alvarez rileva Mota. Al 38’ Cutrone s’invola in contropiede per poi servire un assist in mezzo ad Alvarez che al volo di piatto manda malamente a lato. 1’ dopo Ravanelli subentra ad Azzi. Al 40’ Bakoune s’inventa uno slalom sulla linea di fondo e mette in mezzo per Cutrone, bravo a fintare ripetutamente e a insaccare nell’angolino. Sembra fatta e invece al 45’ una ripartenza fulminante della Juve Stabia porta Burnete a fiondare col sinistro infilando la palla nel “sette”. I 5’ di recupero sono di sofferenza per i tifosi brianzoli, anche perché al 49’ Alvarez riesce a mandare fuori la sfera praticamente a porta vuota a conclusione di un altro contropiede. All’ultimo secondo è Cutrone a firmare anche il raddoppio da metà campo a porta vuota approfittando del tentativo di Confente di aggiungersi ai suoi compagni nell’ultimo assalto.

Bianco si è presentato in sala stampa ancora un po’ teso: “Queste dei play-off sono partite completamente diverse da quelle della regular season. Oggi abbiamo disputato una grande gara e avremmo dovuto segnare già nel primo quarto d’ora. Siamo stati bravissimi a non concedere niente alla Juve Stabia fino al gol dell’1-1, che è scaturito da troppi errori che non ci si può permettere ai play-off. Comunque è stata una vittoria meritatissima. La squadra ha fatto la partita con la giusta intensità, determinazione, attenzione. Il Monza è una squadra che non ai arrende mai e che reagisce alle avversità. I subentrati? È giusto che come oggi facciano la differenza perché la possono fare per i valori che hanno. Cutrone? Oggi mi serviva nell’ultima mezzora per la sua freschezza perché immaginavo che avrebbe fatto male a una stanca Juve Stabia, alla terza partita in una settimana. Se Bakoune e Colombo sono stati i migliori? Tutti sono stati bravi però effettivamente Bakoune e Colombo hanno disputato una partita di livello altissimo per la giovane età e la poca esperienza. L’arbitro Mariani? È fortissimo, è il più bravo di tutti, però sull’ammonizione a Delli Carri e sulla non ammonizione di Burnete in occasione del primo fallo su Carboni non sono d’accordo”.