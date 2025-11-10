Il Monza è la giostra del goal: segnano tutti e si prende la vetta

Monza. Il brianzolo non sogna, ma si gode con appagante estasi il momento magico dei biancorossi. Dopo l’impresa di Pescara, i biancorossi di mister Bianco volano in solitaria in testa alla classifica. E’ presto per montarsi la testa, ma la squadra, dopo un inizio di stagione poco convincente, sta girando alla perfezione. Soprattutto sta diventando una giostra del goal: questa volta in rete sono andati Baldè e Colpani, con lo Spezia era stata la volta di Ravanelli, con la Reggiana spazio a Mota e Izzo, a Palermo Azzi si era aggiunto a Izzo e Mota.

LA CRONACA

Nella 12ª giornata del campionato di Serie B, il Monza si impone sul Pescara allo Stadio Adriatico – Giovanni Cornacchia. Con il sesto risultato pieno consecutivo, i biancorossi svettano il solitaria davanti a Modena e Cesena.

La gara si sblocca al 27′: Keita Balde, dopo una manovra avvolgente, approfitta di un assist preciso dalla fascia e non sbaglia, depositando la palla in rete da distanza ravvicinata.

L’inizio della ripresa mette la parola fine al match. Al 48′ un redivivo Andrea Colpani mette la firma su una splendida azione personale, bevendosi un paio di avversari e, rientrando sul sinistro, lascia partire un tiro radiocomandato nell’angolino basso. El Flaco è tornato!

Foto Instagram

A questo punto la squadra esegue gli ordini di mister Bianco e i tentativi di costruire gioco e azioni vengono ipnotizzati dalla scacchiera biancorossa. Scacco matto e vittoria importantissima.

Mai così forte

Il Monza vola con 26 punti, 8 vittorie e solo 7 goal subiti a fronte dei 17 buttati nella rete avversaria. Si torna in campo il 23 novembre con un match da brividi: al Brianteo arriva il Cesena, terzo in classifica. Ma per continuare a sognare, ogni partita sarà determinante.