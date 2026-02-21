Il Monza espugna Carrara per la prima volta nella storia

CARRARESE-MONZA 0-1

Sembrava la fotocopia della partita di Chiavari, ma stavolta il Monza è stato più cinico e concreto che contro l’Entella, non lasciando i 3 punti agli avversari, ma portandoseli a casa come importante bottino per avvicinare la Serie A. Oggi contro la Carrarese ha vinto anche la qualità dei giocatori in maglia biancorossa, che a sprazzi hanno mostrato colpi che raramente si vedono in cadetteria, determinando anche il risultato, come successo col calcio di punizione di Hernani entrato in rete, pur se con la complicità del portiere giallazzurro.

Il team allenato da Paolo Bianco ha inanellato il settimo risultato utile consecutivo con una vittoria a Carrara che non si era mai registrata nei 7 precedenti in terra apuana.

Per la sfida contro gli apuani Bianco non ha potuto disporre degli infortunati Antov, Forson e Ravanelli. Rispetto alla partita vinta contro la Juve Stabia ha inserito Delli Carri, Lucchesi e Mota al posto di Ravanelli, Carboni e Alvarez. La Carrarese guidata in panchina da Antonio Calabro era priva degli infortunati Accornero, Bouah e Schiavi.

Davanti ai 3988 spettatori dello Stadio dei Marmi-Quattro Olimpionici Azzurri, di cui due centinaia di fede biancorossa, il Monza ha il solito approccio molle e al 5’ Mota con un colpo di testa all’indietro nella propria area rischia addirittura l’autogol. I biancorossi si fanno vivi dalle parti del portiere Bleve al 9’ con un destro al volo rasoterra di Cutrone che passa a lato. Si battaglia a centrocampo finché arrivano quasi in fila una serie di occasioni comunque non clamorose. Al 29’ un sinistro rasoterra del giallazzurro Hasa è bloccato da Thiam; al 34’ un colpo di testa di Ollana finisce fuori; al 38’ un colpo di testa, ma stavolta del biancorosso Mota, è troppo centrale per impensierire Bleve; al 40’ un destro al volo del carrarese Zuelli passa alto di poco.

Il secondo tempo inizia bene per il Monza che al 4’ passano in vantaggio con un calcio di punizione di Hernani che piega le mani al portiere locale. La reazione degli apuani è immediata: al 6’ Abiuso al volo manda la palla a lambire il palo. Al 19’ l’ex biancorosso Finotto in mischia non trova la rete. Al 22’ Bianco effettua un triplo cambio: fuori Ciurria, Obiang e Mota e dentro Bakoune, Colombo e Petagna. Al 26’ un destro a giro di Hasa viene controllato da Thiam. Al 31’ Petagna va via in contropiede, serve a sinistra Azzi che crossa sull’altro palo per Bakoune: il francese mette la palla dentro col corpo praticamente sulla linea di porta, ma il Var segnala all’arbitro un presunto fallo di mano. Al 35’ c’è un’incomprensione nella retroguardia giallazzurra, Cutrone s’inserisce ma con la porta vuota calcia al volo fuori di poco. Al 40’ Brorsson sostituisce Delli Carri. Al 47’ un calcio di punizione di Torregrossa viene deviato dalla barriera e quindi intercettato da Thiam.

In sala stampa Bianco è soddisfatto: “Oggi era difficile perché la Carrarese in casa è una squadra che si trasforma, grazie al campo sintetico e al pubblico che spinge molto. Thiam ha effettuato pochissime parate, ma anche noi non abbiamo effettuato molti tiri. Nel secondo tempo siamo stati più bravi ad andare sugli esterni per mettere la palla in mezzo. L’arbitraggio contestato dai carraresi? Non ho visto episodi che possano esser motivo di contestazione se non il nostro secondo gol che è stato annullato, episodio che non avendo rivisto non riesco a giudicare. I subentrati? Oggi i sostituti dei titolari sono stati bravissimi e sono contento di questa cosa. Portiamo a Monza 3 punti e lo spirito della squadra, che mi è piaciuto molto, mentre di negativo i troppi ultimi passaggi sbagliati”.

Calabro è ovviamente deluso: “La mia squadra si è espressa bene, ma gli episodi hanno determinato l’incontro. Una volta in svantaggio è stato difficile recuperare anche perché il Monza ha cambi da Serie A”.