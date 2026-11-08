Il Monza gioca benissimo ma perde la quarta gara di fila

MONZA-ATALANTA 0-1

Arriva male il Monza alla sosta per gli impegni delle Nazionali. Con quella di oggi contro l’Atalanta sono quattro le sconfitte consecutive della squadra allenata da Ivan Juric, che a questo punto rischia seriamente l’esonero. Nel derby odierno, per la verità, la formazione biancorossa ha giocato non bene, ma molto bene: forse ha disputato la miglior gara della stagione, meglio anche di quelle vinte contro il Sassuolo e il Cagliari. Se non si fanno punti il motivo va ricercato sempre lì, nel reparto arretrato: quando non sono i difensori a regalare palloni ci pensano i portieri; prima era Thiam, oggi è stato Törnqvist. Poi contro l’Atalanta, contro cui il Monza ha sempre perso nelle 7 sfide di Serie A, anche davanti si è faticato a trovare la via della rete, ma va sottolineata la prova arcigna della compagine orobica guidata da Maurizio Sarri, che ha pensato solo a non subire reti, sperando poi, come successo, che con qualche ripartenza si sarebbe potuto segnare grazie agli uomini di importante caratura tecnica presenti nel reparto offensivo. Del resto i bergamaschi erano reduci dall’impegno di giovedì in Conference League contro il Kairat.

Per la sfida contro gli orobici il tecnico croato non ha avuto a disposizione Maye, Martins, Folorunsho e Birindelli per infortunio. Rispetto alla partita persa a Bologna ha effettuato una mini-rivoluzione schierando Tourè, Mout, Akinsanmiro e Robinson per Birindelli, Foe Ondoa, Mota e Zeballos. Nell’Atalanta non erano disponibili gli infortunati Bellanova, Gaetano, Hien, Kossounou, Kristensen, Pompei e Raspadori.

Davanti ai 12158 spettatori dello Stadio Brianteo, di cui circa 3mila di fede nerazzurra, il Monza parte pimpante, con grande attenzione e determinazione, vincendo moltissimi duelli come richiesto da Juric. La prima occasione arriva però al 7’: Lucchesi cross dalla sinistra per Akinsanmiro che non arriva per un soffio alla deviazione in rete. Ma il momento clou del primo tempo si registra al 24’, quando il portiere nerazzurro Carnesecchi respinge nel giro di pochi secondi quattro conclusioni di Varela, Akinsanmiro, ancora Varela e Kouadio che infiammano lo stadio. Scampato il pericolo l’Atalanta si rende finalmente pericolosa al 29’ con un calcio di punizione di Zalewski dal limite che passa alto. Al 32’ Robinson crossa dalla sinistra per Varela che, scoordinato, non riesce a centrare lo specchio della porta. Gli orobici rispondono al 39’ con un’incursione di De Ketelaere in area brianzola, ma la conclusione in diagonale finisce sui cartelloni pubblicitari, e al 42’ con un rasoterra di Krstovic che viene bloccato da Törnqvist.

Il secondo tempo comincia con Colombo che spara alto da buona posizione. Al 4’ l’Atalanta trova immeritatamente il vantaggio: Tourè, fino a quel momento il migliore in campo, viene bruciato sulla fascia da Bernasconi che crossa in mezzo, Törnqvist non trattiene la sfera e Krstovic insacca. La reazione del Monza arriva all’8’ con un destro di Robinson bloccato da Carnesecchi. Poi, però, le tante energie spese nella prima frazione di gioco e probabilmente anche il morale scosso fanno vacillare la formazione di casa. Al 12’ Goglichidze mette un provvidenziale piede su una conclusione quasi a colpo sicuro di Krstovic e al 14’ Törnqvist devia di piede in uscita sulla conclusione di Pasalic. Juric corre ai ripari e inserisce Carboni e Zeballos per Kouadio e Robinson. 1’ dopo Törnqvist respinge anche bordata da fuori area di Ederson. Nel Monza entrano anche Mota e Bakoune per Akinsanmiro e Tourè. Ma a far male sono ancora gli ospiti: al 30’ Krstovic manda di un soffio a lato. Al 35’ Colpani sostituisce Mout e 2’ dopo proprio il “Flaco” calcia un bel sinistro che Carnesecchi devia in tuffo in calcio d’angolo. Nei 4’ di recupero diventati 5’ la partita si incattivisce, i nervi saltano e Juric viene espulso.

In sala stampa Juric era tranquillo dopo l’arrabbiatura di fine partita costatagli il cartellino rosso: “Per me oggi si tratta di una grandissima delusione a livello di risultato, ma vado a casa felice per la prestazione dei miei ragazzi: dopo oggi sono sicuro che ci salveremo. Se il primo tempo finiva 3 o 4 a 0 non ci sarebbe stato niente da dire. E invece di segnare noi, abbiamo preso un gol alla prima disattenzione; anche la respinta del portiere è stata un po’ così… Dopo il gol ho visto un nostro calo fisico, mentre loro so che sono macchine, però ho visto bene i nostri ultimi 20’, anche grazie ai subentrati. Durante la sosta cercheremo di alzare la soglia aerobica perché tutti dovranno fare come Colombo che corre per 100’. L’espulsione? È stata giusta, ma oggi non mi è andato proprio bene l’atteggiamento del quarto uomo: mi ha affrontato tutto il tempo con aggressività; anche l’arbitro ha commesso errori: in particolare per gli stessi falli ha ammonito i giocatori del Monza e non quelli dell’Atalanta”.

Per i calciatori si è presentato Tourè, alla sua prima partita nel Monza dal 1’: “Abbiamo disputato un ottimo primo tempo, dove si è vista la fame che avevamo. Abbiamo lasciato poco in fase difensiva, abbiamo fatto tanto in fase d’attacco, ma è mancata cattiveria per fare gol. Potevamo chiudere il primo tempo 2-0. Contro squadre forti come l’Atalanta si pagano gli errori. E infatti nel secondo tempo alla prima occasione l’Atalanta ce l’ha fatta pagare. Poi ci siamo innervositi anziché rimanere lucidi. Oggi ho provato a dare una mano: è il terzo anno che gioco come terzino e così sfrutto meglio le mie qualità. Peccato che il mio apporto non sia stato sufficiente per portare a casa un risultato positivo. Sono sicuro che essendo quasi tutti giovani continueremo a crescere e faremo punti. Ora non dovremo leggere cosa dicono di noi, non dovremo guardare la classifica, ma lavorare e lavorare”.

Sarri si è mostrato sereno: “È stata una partita in cui nella fase iniziale abbiamo pagato un po’ di nervosismo. La squadra era contratta, non in fiducia, e il Monza è partito energico. Poi il Monza ha iniziato ad allungare le distanze e la partita si è aperta. Nel secondo tempo abbiamo avuto anche le occasioni per arrotondare il punteggio. Il Monza? L’ho visto tonico, in salute, ma non ha saputo creare occasioni da gol nei primi 35’ di superiorità territoriale”.