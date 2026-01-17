Il Monza inciampa sul più bello. Col Frosinone finisce 2-2

MONZA-FROSINONE 2-2

Il Monza spreca un set-point di questa partita a tennis che è il campionato di Serie B e alla fine ad aggiudicarsi il set è stato il Frosinone, capolista del torneo, forte e caparbio al punto da riuscire a pareggiare il match-clou dell’U-Power Stadium all’ultima occasione e in inferiorità numerica. Se da una parte la squadra allenata da Paolo Bianco ha sprecato una ghiotta occasione per ridurre il distacco dai ciociari da 4 a 1 punto, dall’altra va dato atto ai biancorossi di aver disputato un’ottima gara, purtroppo rovinata da due disattenzioni, una in avvio di gara e una, appunto, alla fine. C’è poi un altro rammarico, quello legato all’indisponibilità per vari motivi di due dei tre difensori titolari e del loro primo cambio.

Per la sfida contro i ciociari, che è la squadra con l’attacco più prolifico del campionato, Bianco non ha potuto disporre di Forson, Galazzi e Caprari, infortunati, e di Izzo, autoesclusosi dalla gara per dissidi con la dirigenza biancorossa. Rispetto alla partita persa a Chiavari ha rivoluzionato la formazione inserendo Brorsson, Lucchesi, Hernani, Colpani e Petagna al posto di Ravanelli, Delli Carri, Colombo, Ciurria e Keita Baldè. Due cambi, però, quelli di Ravanelli e Delli Carri, sono stati forzati perché il primo era influenzato e il secondo acciaccato. Il Frosinone guidato da Massimiliano Alvini era privo solo dell’infortunato Gori.

Davanti ai 5460 spettatori U-Power Stadium, di cui oltre 200 di fede giallazzurra, il Monza parte lancia in resta ma si scopre troppo e al 4’ il Frosinone lo punisce con una ripartenza: la retroguardia ciociara libera la propria area da un pallone pericoloso e Ghedjemis s’invola in contropiede, facendosi metà campo da solo e battendo Thiam in disperata uscita. Il Monza reagisce e al 9’ si assiste a un’azione solitaria di Azzi che dal limite dell’area calcia fuori di poco. 2’ dopo Bracaglia cade sulla linea di fondo e l’arbitro assegna il rigore per gli ospiti vedendo un contatto inesistente di Hernani, che il Var però gli segnala per l’annullamento del penalty e il conseguente cartellino giallo per simulazione al giocatore giallazzurro. Al 16’ si registra un contropiede brianzolo condotto da Colpani che a 15 metri dalla linea di fondo scarica per l’accorrente Birindelli, impreciso nella conclusione dal limite dell’area. Al 18’ un sinistro di Colpani viene deviato in corner dalla muraglia frusinate. Al 23’ il Monza pareggia: Azzi dal fondo serve indietro per Colpani la cui conclusione è respinta dalla mischia sulla linea di porta, ma la sfera è intercettata da Hernani che insacca nell’angolino. Al 29’ un destro da posizione angolata del giallazzurro Raimondo finisce alto. Al 38’ Birindelli prova la bomba al volo dai 15 metri e la palla finisce di poco sopra la traversa. L’ultimo sussulto del primo tempo è del Frosinone: al 45’ Anthony Oyono calcia dal limite e la sfera passa alta di poco.

Per il secondo tempo c’è in campo Keita Baldè per Mota. Il neoentrato si fa vedere già al 3’ con un’incursione in area avversaria e conclusione di esterno destro che termina sull’esterno della rete. Al 12’ un colpo di testa del biancorosso Carboni passa a lato. 1’ dopo si assiste a un contropiede lento di Petagna che al limite dell’area scarica a destra per Colpani che, altrettanto lento a concludere, viene contrastato con successo dalla retroguardia ciociara. Al 16’ Bianco inserisce Obiang e Ciurria per Hernani e Colpani. Al 29’ il Monza effettua il sorpasso: Thiam lancia lungo per Azzi che si libera bellamente dell’avversario diretto e mette in mezzo per Petagna che di piatto insacca. 2’ dopo il Monza sembra ipotecare la partita in seguito all’espulsione di Kone, subentrato da 10’, per un colpo in testa a Keita Baldè nel tentativo riuscito di fermare lo scatto dell’ispanosenegalese. Al 37’ Bianco toglie Lucchesi per mettere Delli Carri, ma al 44’ c’è la “frittata”: su un corner battuto da Calò sale in alto Monterisi che di testa lascia di sasso Thiam e raggela l’U-Power Stadium. Bianco getta nella mischia Alvarez per Birindelli, ma nel minuto rimanente e nei 6’ di recupero il Monza non riesce a creare pericoli grossi alla porta difesa da Palmisani.

In sala stampa Bianco ha mostrato sentimenti contrastanti: “Oggi, come altre volte, è mancata la voglia di fare il terzo gol, e nonostante avessimo un uomo in più, invece che gestire il 2-1. Poi non mi è piaciuta la disattenzione sul gol del 2-2. Invece di positivo mi è piaciuta particolarmente la reazione dopo il primo gol. Non sono contento del risultato, ma sono contentissimo della prestazione anche perché il Frosinone ha dimostrato di comandare meritatamente il campionato. È un primato che non si aspettava nessuno, ma è un team ben allenato e in estate ha preso Calvani e Calò che per me sono fortissimi. Riguardo ai miei giocatori, posso dire che Brorsson e Lucchesi sono bravi ragazzi che hanno fatto una grandissima partita, invece Colpani deve fare di più; Petagna si è meritato il gol per il percorso di crescita che ha fatto con me. Hernani? È un giocatore di categoria superiore”.

Alvini non ha nascosto di aver sperato in una vittoria della sua squadra: “È stata straordinaria nel riprendere la partita in 10 in un campo difficile come quello di Monza. Ha dimostrato di avere attributi importanti. Resta il rammarico per non aver fatto meglio in alcuni momenti della partita”.

Il Monza tornerà in campo sabato prossimo alle ore 15, ancora all’U-Power Stadium, contro il Pescara.