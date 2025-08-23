Il Monza inizia bene il campionato di Serie B

MONZA-MANTOVA 1-0

Buona la prima di campionato per il Monza, che all’U-Power Stadium piega il Mantova di misura al termine di un derby lombardo che non si disputava nel capoluogo brianzolo in Serie B da 52 anni e mezzo. Tra l’altro il Monza è tornato a battere il Mantova in casa dopo 23 anni ed è tornato a vincere alla prima giornata di campionato di Serie B dopo 33 anni.

Dopo la sconfitta interna col Frosinone, e conseguente eliminazione dalla Coppa Italia, ci si aspettava una squadra più combattiva e così è stato, anche se non si è vista una compagine garibaldina, ma un gruppo attento, ordinato e determinato a portare a casa la vittoria. Se da una parte difesa e centrocampo si sono comportate ottimamente, mostrando di essere a un livello “top”, quello che continua a destare preoccupazione è l’attacco, incapace non solo di segnare ma anche di arrivare al tiro con maggiore regolarità. Ribadiamo che questo Monza potrebbe diventare la favorita numero 1 alla promozione con un solo innesto: un “bomber”.

Per la sfida contro i virgiliani Bianco non ha potuto disporre degli infortunati Zeroli, Bakoune e Forson nonché di Carboni e Ganvoula, messi fuori rosa e sul mercato. Al contrario, Keita Baldè è stato reintegrato in rosa dopo la sollevazione dei tifosi e l’eliminazione dalla Coppa Italia. Rispetto alla formazione che ha perso col Frosinone in Coppa Italia, il tecnico dei brianzoli ha schierato Ravanelli, Obiang e Azzi al posto di Brorsson, Colombo e Colpani. Il Mantova guidato da Davide Possanzini era al completo.

Davanti ai 5291 spettatori dell’U-Power Stadium, di cui un migliaio di fede mantovana, la partita vede entrambe le squadre eseguire un pressing altissimo sulle ripartenze dal basso degli avversari. Ad accendere i fuochi è al 12’ il monzese Mota con un destro dal limite che passa a lato. Non succede più niente di interessante fino al 31’, quando Azzi dalla linea di fondo pesca Caprari poco fuori dall’area piccola, ma la conclusione del numero 10 brianzolo viene deviata in corner. Al 35’ un calcio di punizione di Ciurria passa a lato. Il Mantova non crea pericoli, mentre Azzi prova nel finale due tiri: il primo viene deviato in corner e il secondo al volo finisce a lato.

La ripresa vede un Monza ancora protagonista coi cross di Birindelli e Azzi. Al 3’ su un cross di quest’ultimo dalla sinistra Ravanelli si tuffa ma di testa manda incredibilmente a lato. 2’ dopo a mandare alto di testa è Mota sul corner di Caprari. Nell’azione seguente è il mantovano Radaelli in diagonale a spedire sull’esterno della rete. Al 10’ Caprari calcia fuori un diagonale da buona posizione. 2’ più tardi, però, sul corner lungo di Ciurria è bravo Izzo a indirizzare di testa nell’angolino opposto facendo esplodere di gioia la Curva Sud. Bianco toglie Ciurria e Caprari per inserire Galazzi e Keita Baldè e successivamente sostituisce Pessina e Mota con Colombo e Petagna. Al 38’ una rovesciata da terra di Lucchesi passa alta di poco. Al 40’ una bomba di Azzi da lontano viene respinta in corner con un gran tuffo da Festa. Al 44’ Delli Carri rileva Lucchesi e il Mantova prova l’assalto finale, ma le conclusioni di Galuppini e Fiori sono telefonate per Thiam.

In sala stampa Bianco ha così analizzato la partita: “È stata una partita tosta contro una squadra molto ben organizzata. Noi siamo stati bravi a reggere nelle difficoltà del finale. Sono molto soddisfatto perché la squadra ha voluto la vittoria a tutti costi. Abbiamo anche rischiato qualcosina con questo atteggiamento sfrontato, ma sono contento che non abbiamo subito gol. Dispiace che si tira poco nello specchio della porta: questo è un aspetto da migliorare. Dobbiamo riabituarci alle vittorie perché vincere è bello. Cosa ho detto ai giocatori? Prima della partita ho detto loro che avevano fatto la miglior settimana di allenamenti da quando abbiamo iniziato, all’intervallo di aver pazienza e calma che la partita l’avremmo vinta. Izzo? È un leader, come anche Obiang, che ha disputato una partita strepitosa, e Pessina. Izzo l’ho conosciuto qua ma sembra che ci conosciamo da una vita. Come mai ho riportato Birindelli a destra? Perché ora a sinistra c’è Azzi. Come mai non sostituisco i giocatori ammoniti? Perché io preferisco sempre tenere in campo i giocatori migliori; se proprio devo togliere qualcuno, tolgo quelli stanchi, non quelli ammoniti”.

Per la seconda giornata di campionato il Monza è atteso a Bari dove allo Stadio San Nicola affronterà i galletti domenica prossima alle ore 21.