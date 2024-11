Il Monza pareggia a Torino contro una squadra dimessa

TORINO-MONZA 1-1

Come si dice in questi casi, il Monza si prende un brodino a Torino, interrompendo la striscia di 3 sconfitte consecutive, peraltro di misura uguale interrotta anche dai padroni di casa piemontesi, che nelle precedenti 8 partite avevano racimolato solo 3 punti. Neanche al 14° tentativo i brianzoli sono riusciti a vincere in casa dei granata in gare ufficiali e oggi hanno sicuramente perso l’occasione migliore tra le 3 gare disputate in Serie A. Nel primo tempo, infatti, i locali si sono limitati a cercare di contenere i brianzoli, non riuscendo mai a creare qualcosa di buono dalla tre quarti in su. Nella ripresa, invece, grazie anche ai cambi, il Torino si è reso più pericoloso e alla fine il risultato di parità è quello giusto per quanto si è visto. A proposito di cambi, l’allenatore del Monza, Alessandro Nesta, ne ha operato solo una a metà ripresa e uno nel finale, destando molte perplessità o sulla sua fiducia nella panchina o sulle sue capacità di gestirla.

Per la sfida contro i granata il tecnico laziale, che non ha potuto disporre degli infortunati Cragno, Gagliardini, D’Ambrosio e Pessina, non ha tra l’altro cambiato niente della formazione sconfitta con la Lazio. Il Torino guidato da Paolo Vanoli era privo degli infortunati Zapata e Ilić.

Pronti, via e dopo 1’ e spiccioli Djuric spizza per Maldini che brucia la linea difensiva granata, ma a tu per tu con Milinkovic-Savic esegue uno scavetto alzando però troppo poco la palla per riuscire a scavalcare il portiere. Al 4’ Pedro Pereira dal limite dell’area prova il pallonetto, ma il tiro è troppo debole per impensierire Milinkovic-Savic. Al 16’ una conclusione dalla distanza di Bondo è bloccata dal portiere serbo. Al 24’ Bianco crossa per Djuric che gira di testa verso la porta dove però Milinkovic-Savic fa buona guardia. Al 38’ il portiere di casa smanaccia un tiro-cross di Pedro Pereira. E il Torino? Non pervenuto, come i suoi ultras rimasti per protesta fuori dallo stadio fino all’intervallo.

Davanti ai 21944 spettatori dello Stadio Olimpico Grande Torino, di cui circa 400 di fede biancorossa, il secondo tempo inizia com’era finito il primo, senza sussulti. Al 6’ Maldini di testa manda fuori un cross di Bondo dalla destra. Dopo tante opportunità mancate da parte del Monza il Torino segna alla prima occasione: è il 14’ quando sul corner di Lazaro il primo ad arrivare di testa è Masina che insacca. Il Monza reagisce e dopo 4’ pareggia nello stesso modo: il calcio d’angolo è battuto da Kyriakopoulos e la zucca è quella di Djuric. Al 23’ Vignato sostituisce un ancora deludente Maldini. Al 29’ il portiere biancorosso Turati salva la porta su una bordata di Gineitis e subito dopo Pablo Marì devia la ribattuta di Walukiewicz. Sul corner seguente di Gineitis è il subentrato Njie a spedire la sfera a lato di testa. Al 37’ Turati vola ancora per deviare lontano una botta di Gineitis dal limite. Al 42’ Nesta inserisce Caprari per Mota. Al 43’ Njie ci prova dal limite ma Turati devia in corner. I minuti di recupero sono 3’ ma non succede più nulla.

In sala stampa Nesta è rammaricato per la mancanza di concretezza nei primi minuti della partita: “Andare subito in vantaggio sarebbe per noi un di più, anche per le caratteristiche che abbiamo in panchina, dove abbiamo molti giocatori adatti per giocare di contropiede. Dobbiamo fare gol in quelle situazioni, bisogna fare di più. Soprattutto Maldini deve fare di più e deve imparare a ricevere le critiche. Mota invece è stato servito poco. Lui e Djuric non si possono togliere prima dei finali di partita perché sono gli unici che finora hanno dimostrato di saper fare gol. Perché sono i gol che ci mancano. Abbiamo giocato bene nel primo tempo, li abbiamo messi subito in difficoltà: dovevamo fare gol, dovevamo far male al Torino. Invece nel secondo tempo abbiamo fatto fatica. Comunque la mia squadra è tosta, ha valori importanti. Ci risolleveremo. Perché faccio pochi cambi? Ah, si possono fare più di 2 cambi? Imparerò a farne di più allora”.

Il difensore Andrea Carboni ha evidenziato il momento di difficoltà della squadra: “L’umore non è dei migliori perché siamo sotto in classifica. Ci stanno mancando dei gol sotto porta e prendiamo qualche gol di troppo su palla inattiva. Giochiamo bene, ma sarebbe meglio giocare peggio e vincere”.

Vanoli ha chiesto ai tifosi di non contestare la squadra: “Volevamo fare risultato pieno, l’abbiamo cercato a tutti i costi, ma non è arrivato. Comunque i ragazzi sono stati bravissimi, anche quelli subentrati. Oggi abbiamo fatto un passo in avanti”.

Il Monza tornerà in campo sabato prossimo alle ore 15 allo Stadio Giuseppe Sinigaglia per il derby col Como, che si disputerà per la prima volta in Serie A. Purtroppo oltre agli infortunati mancherà certamente Izzo, che con l’ammonizione presa oggi sarà squalificato.

