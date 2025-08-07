Il Monza perde l’amichevole con l’Atalanta ma fa bella figura

Nella quinta partita della nuova stagione, l’amichevole contro l’Atalanta, il Monza perde per 2-1 dopo essere andato in vantaggio con una rete di Birindelli. Al Centro sportivo Bortolotti di Zingonia si è giocato a porte chiuse (fatta eccezione per i giornalisti), ma la diretta in streaming sul canale Youtube della società bergamasca ha consentito ai tifosi di ammirare un bel Monza, cui a nostro parere mancherebbe solo un difensore centrale e un “bomber” per diventare la squadra favorita numero 1 alla promozione in Serie A.

Il match di oggi si può dividere in due parti: quella in cui I titolari del Monza hanno battuto le riserve dell’Atalanta per 1-0 e quella in cui le prime linee orobiche hanno avuto la meglio dei rincalzi brianzoli per 2-0. Mentre infatti il neoallenatore biancorosso Paolo Bianco ha schierato subito il miglior “undici”, sostituendo via via i giocatori, il suo omologo nerazzurro Ivan Juric ha dapprima tenuto a riposo quelli che presumibilmente affronteranno sabato prossimo il Colonia in amichevole e poi, visto il risultato negativo, ha inserito i “pezzi da 90” per ribaltare il risultato.

Al 4’ il Monza va via in contropiede: Ganvoula si lancia verso la rete, ma la sua conclusione dal limite dell’area è sbilenca perché scivola al momento del tiro. Al 7’ il nerazzurro Brescianini è in ottima posizione per tirare, ma spreca l’occasione cercando un compagno. Al 14’ il Monza segna con un destro dal limite di Birindelli che si infila sotto l’incrocio dei pali. Al 35’ l’ottimo Pessina, uno dei tanti “ex” della contesa, avvia un altro contropiede del Monza rubando palla a centrocampo e involandosi verso la porta avversaria: il suo sinistro dal limite è però troppo centrale per impensierire Sportiello. Al 43’ un sinistro da buona posizione dell’ex biancorosso Maldini passa a lato di poco.

Nel secondo tempo, al 5’ si registra un’altra ripartenza brianzola, ma Colpani a tu per tu con Sportiello invece di calciare serve Petagna che tira addosso al portiere. Al 10’ il nerazzurro Sulemana dalla distanza manda alto, imitato da Pessina 3’ più tardi. Al 14’ il sinistro tagliente di Maldini sfila invece a lato. Juric rivoluziona la squadra e il punteggio si capovolge. Al 24’ Sulumana calcia dalla bandierina e Scalvini di testa batte Pizzignacco, da poco subentrato a Thiam. Al 27’ Tourè non arriva per un soffio a deviare in rete un cross dalla destra di Bellanova, ma al 38’ una zampata di De Ketelaere in area gonfia la rete.

A fine partita Bianco si è mostrato comunque soddisfatto: “Oggi la squadra doveva soffrire e l’ha fatto. Dovevano ricordarsi come si fa perché era da febbraio che non lo facevano più”. Il senso della sua dichiarazione è che sarebbe da febbraio che i giocatori non soffrivano più in campo perché ormai virtualmente retrocessi.

Prima della partita, invece, aveva parlato il direttore sportivo Nicolas Burdisso: “Nelle ultime settimane ci sono stati pochi movimenti di mercato perché siamo in un periodo di transizione tra la proprietà uscente e quella entrante. E comunque la prima cosa da fare era far ritrovare le motivazioni ai giocatori retrocessi. Poi la nostra rosa è già molto competitiva e il nostro obiettivo è quello di tornare subito in Serie A. Noi non abbiamo bisogno di vendere i giocatori, però stiamo ascoltando le offerte che ci stanno pervenendo e le valuteremo perché siamo consapevoli di avere giocatori che ambiscono a rimanere in Serie A. Peraltro abbiamo finora ricevuto una grandissima offerta solo per un giocatore che però abbiamo rifiutato. Nel frattempo abbiamo proposto un rinnovo di contratto a Izzo, Birindelli e Ciurria. Se qualche club vuole presentare offerte interessanti per i nostri giocatori lo dove fare entro il 15/16 agosto perché poi iniziano le partite ufficiali. Se Adriano Galliani lascerà il Monza? Posso solo dire che per ora stiamo lavorando molto bene assieme”.