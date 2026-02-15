Il Monza scavalca la Juve Stabia e resta al terzo posto

MONZA-JUVE STABIA 2-1

Ormai il Monza ci ha preso gusto a subire un gol e poi a rimontare. Come già successo recentemente contro il Padova e l’Avellino, anche contro la Juve Stabia la squadra brianzola è andata sotto, addirittura dopo poco più di 1’ e per un clamoroso errore del portiere, ma poi è riuscita, grazie alla qualità tecnica e alla personalità dei suoi giocatori più rappresentativi, a ribaltare il risultato, mantenendosi in piena corsa per i 2 posti che danno la promozione diretta in Serie A, assieme al Venezia, al Frosinone e al Palermo. Rispetto, però, alla gara di Padova e a quella contro la formazione irpina, il team allenato da Paolo Bianco ha disputato un pessimo primo tempo, allineato per bruttezza all’intero match disputato mercoledì scorso a Bolzano contro il Südtirol. Sotto il primo sole primaverile Pessina e compagni hanno approcciato male la partita, con poca determinazione, troppo timore reverenziale, provando raramente le verticalizzazioni e praticamente mai i duelli. Le cose sono andate appunto meglio nella ripresa, soprattutto dopo la rete del pareggio, che ha giovato anche dal punto di vista psicologico.

Per la sfida contro le “vespe” Bianco non ha potuto disporre del solo Antov, convalescente dal lungo infortunio. Rispetto alla partita pareggiata a Bolzano mercoledì scorso ha rivoluzionato la squadra inserendo Birindelli, Ravanelli, Ciurria, Obiang, Hernani e Alvarez al posto di Lucchesi, Delli Carri, Bakoune, Colombo, Mota e Colpani. La Juve Stabia guidata in panchina da Ignazio Abate era priva degli infortunati Candellone, Diakité e Varnier.

Davanti ai 5322 spettatori dell’U-Power Stadium, di cui solo un centinaio di fede gialloblù per via del provvedimento di divieto di vendita dei biglietti ai residenti in Provincia di Napoli disposto dal Ministro dell’Interno, il Monza inizia ad handicap a causa dell’ennesimo rinvio sbagliato stagionale del portiere Thiam. È il 2’ quando l’ex biancorosso Mosti, favorito da un rimpallo, ne approfitta per insaccare la palla sotto la curva ospiti. La squadra brianzola non reagisce come ci si aspetta, risultando troppo macchinosa nella manovra e inconcludente. Il primo tiro dei locali lo si registra al 12’: un destro di Hernani dai 20 metri esce a lato di poco. Seguono al 16’ un colpo di testa innocuo di Cutrone e al 19’ un tiro-cross di Birindelli che finisce a lato. Al 27’ il portiere stabiese Confente salva la sua porta con un colpo di reni da un’inzuccata di Cutrone. Al 32’ il biancorosso Alvarez perde malamente palla sulla tre quarti offensiva stabiese e sulla ripartenza ospite Leone arriva a tu per tu con Thiam decidendo assurdamente di provare a servire, senza successo, qualche compagno anziché provare la conclusione. Al 43’ Thiam respinge in corner una botta di Cacciamani da posizione defilata.

A sorpresa Bianco ripresenta in campo la stessa squadra per il secondo tempo e viene ripagato. Al 2’ Hernani spara una cannonata su un cross dalla sinistra di Cutrone: la palla passa vicino all’incrocio dei pali. 2’ dopo si annota una conclusione debole di Alvarez bloccata da Confente. Al 6’, però, Hernani stavolta gonfia la rete su cross dalla sinistra di Azzi. La Juve Stabia risponde all’8’ con Zeroli che da buona posizione calcia sull’esterno della rete. Al 16’ Bianco sostituisce Alvarez con Petagna e dopo 3’ il centravanti subentrato firma il raddoppio insaccando a porta sguarnita una palla crossata dalla sinistra da Hernani che Confente non riesce a intercettare. I campani prendono in mano il pallino del gioco e al 26’ un tiro dalla distanza di Correia viene deviato in corner con un tuffo alla sua sinistra da Thiam. Subito dopo Bianco inserisce Lucchesi e Bakoune per Carboni e Ciurria e 4’ dopo un contropiede del Monza è concluso da Cutrone con un sinistro che Confente controlla. Dopo altri 4 giri di lancette d’orologio entrano in campo anche Colombo e Mota per Hernani e Cutrone. Al 37’ Pessina va in gol ma la rete viene annullata per fuorigioco. La Juve Stabia è stanca e non riesce più a far male a un Monza rinvenuto dopo l’afasia tecnico-tattica della prima frazione di gioco. Anche nei 5’ di recupero la retroguardia biancorossa è chiamata solo a controllare dei corner, peraltro spesso calciati male. E così il Monza ha infilato il sesto risultato utile consecutivo interrompendo la striscia positiva di 9 gare delle “vespe”.

In sala stampa Bianco è apparso tranquillo nonostante la sofferta vittoria: “Abbiamo giocato con l’handicap del gol subito all’inizio e ribaltare una partita non è mai facile, oggi tra l’altro contro una delle squadre più in forma del campionato. All’intervallo ho detto ai ragazzi di rimanere tranquilli che si stava giocando la partita nella maniera giusta. Siamo stati bravi a capovolgere il risultato anche se abbiamo subito delle brutte ripartenze, ma sono cose che ci stanno se devi recuperare uno svantaggio. Sono dunque contento della reazione della squadra e anche oggi di come si sono comportati i subentrati. Abbiamo capito che il carattere l’abbiamo, però vorrei anche vincere in modo diverso… L’errore di Thiam? Voleva calciare la palla lunga, ma l’ha colpita male ed è venuta corta. È un errore che ci può stare nel calcio”.

Abate è dispiaciuto solo per il risultato: “Sapevamo che incontravamo una squadra forte, con grandi valori individuali. Abbiamo fatto la gara che volevamo, con personalità e coraggio, ma siamo venuti meno negli episodi clou, non sfruttando 2 o 3 palle-gol per chiudere la partita. Oggi mi tengo comunque la prestazione”.