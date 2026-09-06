Il Monza strappa un punto a Parma, ma meritava di più

PARMA-MONZA 1-1

Il Monza conquista il primo punto della sua nuova avventura in Serie A, ma ai tifosi resta l’amaro in bocca per una vittoria che poteva essere e non è stata a causa di una disattenzione difensiva. I biancorossi avrebbero meritato i 3 punti per il gioco espresso, di gran lunga migliore della squadra emiliana, ma la mancanza di troppi attaccanti per infortuni e scarsa condizione non ha permesso ai brianzoli di trasformare la mole di lavoro svolto, peraltro in condizioni climatiche proibitive per il caldo, in gol.

Per la sfida contro i ducali, che il Monza non riesce a battere in trasferta da 46 anni e mezzo, Juric non ha avuto a disposizione Pessina, Idrissa Touré, Ciurria, Martins, Varela, Ziolkowski e Cutrone per infortunio, Ngonge e Zeballos perché non in condizione, oltre a Keita Baldé, che anche se si allena coi compagni è fuori rosa. Rispetto alla partita persa in casa contro l’Udinese ha dunque ribaltato mezza formazione inserendo Folorunsho, Akinsanmiro, Forson, Robinson e Mota per Foe Ondoa, Mout, Colpani, Cutrone e Varela. Nel Parma guidato da Carlos Cuesta non erano disponibili gli infortunati Nicolussi Caviglia, Bernabé e Diallo.

Davanti ai 14572 spettatori dello Stadio Ennio Tardini, di cui circa 600 di fede biancorossa, il Monza inizia bene prendendo in mano il pallino del gioco. La prima occasione arriva però all’11’, con un cross di Birindelli dalla destra per la testa di Mota che manda alto di poco. Il Parma risponde al 18’: Thiam devia una conclusione di testa di Troilo e poi Lucchesi in acrobazia salva sulla linea di porta. I biancorossi tornano a rendersi pericolosi al 21’ con un cross dalla destra di Kouadio per Carboni che in tuffo manda fuori. 1’ dopo Mota vola via in contropiede ma a tu per tu con Corvi calcia rasoterra addosso al portiere avversario. I brianzoli continuano a mantenere il possesso di palla e al 36’ Forson calcia un sinistro vellutato ma sballato. 2’ più tardi, però, passano in vantaggio con uno splendido destro a giro di Robinson. Il Parma esce tra i fischi dello stadio e alla ripresa in campo tra i gialloblù ci sono tre nuovi giocatori.

La maggior freschezza permette ai padroni di casa di controllare di più la partita e dunque all’11’ Juric inserisce Colpani per Forson con la speranza di chiuderla. Infatti al 14’ una conclusione del trequartista viene smanacciata con un colpo di reni da Corvi. Però il gol lo trovano 1’ dopo i ducali: un batti e ribatti in area viene concluso da Lontani con un rasoterra che bacia il palo interno e gonfia la rete. Juric sostituisce Mota con Colombo e la gara si vivacizza. Prima El Bilal Tourè ciabatta da ottima posizione permettendo a Thiam la presa. Poi Colpani batte un calcio di punizione di verso l’area dove Kouadio di testa costringe Corvi a una respinta salvifica. Al 32’ Thiam in uscita anticipa di un attimo El Bilal Tourè lanciato a rete. Al 36’ Juric effettua un triplo cambio: fuori Kouadio, Andrea Carboni e Robinson, dentro Maye, Bakoune e Mout. Non succede più nulla di rilevante fino al 50’, quando Folorunsho spara alto da fuori area.

In sala stampa Juric è amareggiato per il risultato ma soddisfatto della prestazione: “Sono molto deluso perché la mia squadra meritava di più. È stato bravissimo Corvi a salvare il risultato in alcune situazioni. Considerando i tanti giocatori infortunati o non in condizione, possiamo crescere bene. Oggi all’intervallo avevo chiesto ai ragazzi di chiudere la partita, ma ci manca energia in alcuni momenti. Perché non ho sostituito Folorunsho dopo l’ammonizione? I giocatori ammoniti non sempre li sostituisco: dipende da varie cose. Folorunsho è abbastanza intelligente da capire di non andare a cercare sempre di rubare palloni. La prestazione di Mota? Ha giocato meglio che a Torino dove ha fatto gol. È vero che ha avuto 3 palle che non ha trasformato in gol, ma a me è piaciuto tanto. Ha un margine di miglioramento inimmaginabile. La scelta di confermare Thiam in porta nonostante l’arrivo di Törnqvist? Io ho grandissima fiducia in Thiam. Non ero contento di lui, all’inizio non mi era piaciuto e con lui avevo avuto discussioni accese, però ultimamente sta facendo bene. L’infortunio di Ziolkowski? Ha un problema alla fascia plantare e probabilmente starà fuori per un lungo periodo”.

Per i calciatori si è presentato Eddy Kouadio: “Oggi abbiamo subito una sola vera occasione da gol e abbiamo solo pareggiato: sono cose che capitano. Juric mi sta dando tanta fiducia e col tanto lavoro che facciamo non posso che migliorare. È un allenatore che trasmette tanta grinta ed è molto chiaro nel spiegare le cose”.

Cuesta si è mostrato tutto sommato soddisfatto: “Il bicchiere è mezzo vuoto, perché volevamo vincere e invece abbiamo avuto difficoltà, e mezzo pieno, perché la reazione a inizio secondo tempo è stata positiva”.