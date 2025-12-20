Il Monza supera la mini-crisi travolgendo la Carrarese

MONZA-CARRARESE 4-1

Il Monza ha interrotto il mini-ciclo negativo di 2 punti in 3 partite, che gli aveva fatto perdere la prima posizione in classifica a vantaggio del Frosinone, travolgendo in casa la Carrarese che non aveva mai affrontato in Serie B. La formazione allenata da Paolo Bianco ha espresso un gioco di alta qualità, si è caricata in seguito alle avverse decisioni arbitrali del primo tempo e ha ipotecato la vittoria già al 10’ della ripresa. Si è trattata di una delle migliori, se non la migliore, prestazione della stagione, sia dal punto di vista tecnico che tattico che caratteriale.

Per la sfida contro gli apuani Bianco non ha potuto disporre degli infortunati Forson, Colpani, Zeroli e Caprari. Rispetto alla formazione che ha perso a Venezia ha schierato Delli Carri, Pessina e Keita Baldè per Izzo, Colombo e Alvarez. La Carrarese guidata da Antonio Calabro era priva degli infortunati Accornero, Salamon e Arena.

Davanti ai 6908 spettatori dell’U-Power Stadium, di cui circa 400 di fede giallazzurra, il Monza parte con molta determinazione e al 3’ un sinistro di Ciurria dal limite viene bloccato agevolmente da Bleve. Al 9’, però, il portiere ospite nulla può sul gran tiro al volo di Birindelli che si infila nel “sette”. Proprio il laterale destro biancorosso al 12’ crossa dalla destra per Mota che va in scivolata trovando però Bleve a chiudergli lo specchio della porta. Al 28’ il Monza reclama un rigore in seguito a un atterramento di Mota in area ospite ma sia l’arbitro Perenzoni di Rovereto che il Var non sono dello stesso parere. Al 32’ si registra una mischia in area carrarese con la palla che saltella a pochi centimetri dalla linea di porta. Al 35’ un coast-to-coast di Keita Baldè viene concluso con un rasoterra innocuo. Al 42’ Bleve respinge un sinistro di Birindelli dal limite. 1’ dopo Mota viene ancora atterrato, stavolta al limite dell’area giallazzurra: l’arbitro assegna il rigore ma il Var lo avvisa che il fallo è stato commesso fuori area. Al 44’ su un cross di Ciurria interviene Delli Carri che corregge in rete: per la terna arbitrale è fuorigioco ma il Var invece convalida. Al 47’ Bleve respinge una conclusione di Azzi. La Carrarese? Non pervenuta.

Nel secondo tempo il Monza abbassa leggermente i ritmi, ma al 10’ Mota s’invola sulla sinistra e serve in mezzo dove Ciurria tocca per Birindelli che insacca da due passi. Al 22’ Bianco leva dal campo Obiang, Mota e Keita Baldè per inserire Colombo, Alvarez e Petagna. Al 29’ la Carrarese accorcia le distanze col subentrato Distefano su azione da calcio d’angolo. Capolupo fa il suo esordio tra i seniores in una gara ufficiale sostituendo Azzi e al 39’ il Monza chiude la partita: Colombo recupera palla sulla tre quarti e arrivato al limite dell’area serve Petagna che insacca di sinistro. Al 41’ anche Bakoune esordisce tra i “grandi” rilevando Ravanelli e dopo 3’ di recupero l’arbitro decreta la fine del match, giocatosi a senso unico.

In sala stampa Bianco, dopo aver dedicato la vittoria al giocatore Armando Izzo e alla responsabile dell’ufficio stampa Daria Nicoli, colpiti da lutti familiari, ha così commentato la prestazione della sua squadra: “Oggi è stata l’unica partita della stagione dove non è mai stato messo in discussione il risultato. Mi sono arrabbiato nel primo tempo per le decisioni arbitrali. Dico sempre ai ragazzi che non devono farsi condizionare da certe decisioni, ma che bisogna andare avanti contro tutto e tutti. Quest’anno siamo sfortunati con le direzioni arbitrali: non ci è mai stato dato un rigore a favore e in più di una circostanza credo che ci sarebbe stato. Poi mi sono arrabbiato nel secondo tempo per il gol subito, ma 10’ dopo abbiamo messo al sicuro il risultato. La doppietta di Birindelli? Pensate che in settimana ha avuto la febbre per due giorni: a questo punto speriamo che gli venga tutte le settimane… Sono anche contento per il gol di Delli Carri perché in allenamento si impegna tantissimo. I cambi? Pensavo di risparmiare un po’ Pessina che era infortunato fino a pochi giorni fa spremendo Obiang prima che parta per la Coppa d’Africa, ma all’ultimo momento Obiang mi ha chiesto di sostituire lui. Keita Baldè se l’è presa per il cambio, ma si fa quello che dico io sempre: se non gli va può andare da un’altra parte… Sul piano tecnico non ho da rimproverargli nulla: lui nelle condizioni in cui era oggi fa la differenza. Peraltro oggi ha fatto benissimo anche Mota”.

Calabro non ha molto da commentare: “Dobbiamo prendere meno gol in trasferta perché ne abbiamo presi troppi nelle ultime tre trasferte. Il Monza? Ha giocatori importanti anche in panchina”.