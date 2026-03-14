Il Monza travolge il Palermo e allunga in classifica

MONZA-PALERMO 3-0

Il Monza bissa il 3-0 della gara di andata e rimanda a 6 punti di distanza in classifica il Palermo, che assieme al Venezia e al Frosinone sta contendendo ai brianzoli i due posti che valgono la promozione diretta in Serie A. Stavolta, però, i biancorossi guidati da Paolo Bianco non hanno dominato, ma sono stati estremamente cinici nello sfruttare le poche occasioni capitate sui loro piedi. I rosanero sono cresciuti tanto anche grazie al mercato invernale e sicuramente continueranno a dare filo da torcere nelle 8 giornate che restano da qui alla fine del campionato.

Per la sfida contro i siciliani, ritornata a Monza dopo 32 anni, Bianco non ha potuto disporre dello squalificato Carboni e degli infortunati Antov e Birindelli. Rispetto alla partita persa a La Spezia ha di nuovo operato un consistente “turnover”, inserendo Ravanelli, Lucchesi, Ciurria, Obiang, Azzi ed Hernani al posto di Bakoune, Carboni, Colpani, Colombo, Birindelli e Caso. Il Palermo allenato da Filippo Inzaghi era invece al completo.

Davanti agli 11766 spettatori dell’U-Power Stadium, di cui circa 3mila di fede rosanero, il Monza parte contratto, quasi in soggezione dell’avversario, non riuscendo ad assumere il controllo del gioco. Il Palermo imbastisce belle trame e si rende pericoloso anche coi cross, sempre ben calibrati. Ciò nonostante, il Monza passa in vantaggio alla prima occasione grazie a Petagna, ancora una volta freddo e preciso nell’insaccare di piatto dopo un batti e ribatti in area rosanero. Il gol rianima i brianzoli, che prendono coraggio e avanzano il baricentro. La reazione dei rosanero arriva al 26’ con un sinistro rasoterra dal limite di Ceccaroni bloccato da Thiam, mentre al 36’ il portiere biancorosso Thiam salva istintivamente su colpo di testa in tuffo di Segre. Al 40’ è invece il palermitano Bani a mandare a lato una conclusione dai 20 metri.

Il secondo tempo inizia con Bakoune al posto di Hernani ammonito nel finale della prima frazione di gioco. Anche stavolta il Monza va a segno cinicamente alla prima azione pericolosa, al 18’: Azzi va via in contropiede e dalla linea di fondo serve all’indietro per Ciurria che batte Joronen. Il Palermo potrebbe accorciare le distanze 5’ dopo con Johnsen ma il suo destro da lontano centra l’incrocio dei pali. Al 26’ Bianco inserisce Colombo e Mota al posto di Ciurria e Petagna. La mossa serve a tenere i siciliani più lontani dall’area biancorossa e infatti gli ospiti, meno lucidi e probabilmente anche demoralizzati non creano più grossi pericoli alla porta difesa da Thiam. Nel finale entrano anche Alvarez per Cutrone e Brorsson per Azzi ma in mezzo alle due sostituzioni il Monza segna la rete del definitivo 3-0 con Colombo, ancora a conclusione di un contropiede devastante di Azzi. 1’ prima Johnsen da ottima posizione aveva calciato debolmente consentendo a Thiam di bloccare la sfera. La stessa cosa è successa al 48’ ma il protagonista negativo è stato Pohjanpalo.

In sala stampa Bianco ci mette un po’ a rilassarsi e a sorridere: “La mia squadra ha sempre reagito dopo i momenti di difficoltà e anche oggi, dopo la sconfitta di La Spezia, ha disputato una partita perfetta. Perché oggi gli spettatori hanno assistito a una bella gara, ma che non ha avuto storia. A proposito di spettatori, i nostri tifosi oggi sono stati spettacolari. Tornando alla nostra partita, oggi bisognava essere meno belli ma più pratici anche per via del terreno di gioco pesante. Se questa vittoria è determinante? No, non lo è perché mancano ancora troppe partite”.

Inzaghi è arrabbiato per il risultato ma non per la prestazione della sua squadra: “È stata la nostra miglior partita della stagione. Faccio i complimenti al Monza, ma io sono contento di come abbiamo giocato e se continueremo a giocare così sono certo che andremo lontano. Abbiamo fatto 20 tiri ma abbiamo perso contro una squadra già di Serie A. Petagna, Cutrone ed Hernani sono giocatori forti che ho nel cuore per averli allenati”.