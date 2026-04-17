Il Monza travolge la Sampdoria a Genova

SAMPDORIA-MONZA 0-3

Come il 2 ottobre 2022 in Serie A Il Monza vince allo Stadio Luigi Ferraris di Genova per 3-0 con la Sampdoria. Si tratta di un risultato straordinario (mai i brianzoli avevano vinto in Liguria in Serie B) anche per la posta in palio: i blucerchiati dopo 3 successi consecutivi erano arrivati a soli 4 punti dai play-off, ma i brianzoli allenati da Paolo Bianco sono in lotta accesissima per la promozione diretta e hanno approcciato il match come una grande squadra, mostrando nel primo tempo un gioco sopraffino. Nella ripresa hanno accusato la stanchezza, però sono stati gagliardi nel difendere la propria area e nel provare a ripartire per fare male, come poi avvenuto in occasione del terzo gol.

Per la sfida contro i liguri Bianco non ha potuto disporre degli infortunati Forson e Azzi. Rispetto alla partita vinta col Bari ha inserito Bakoune, Caso e Cutrone al posto di Azzi, Mota e Petagna. La Sampdoria allenata da Attilio Lombardo era priva degli infortunati Pafundi, Malanca, Venuti e Coda.

Davanti ai circa 29mila spettatori dello Stadio Luigi Ferraris, di cui circa 800 tifosi biancorossi, il Monza parte lancia in resta e al 5’ passa in vantaggio: Colpani batte un corner, Delli Carri fa sponda di testa per Cutrone che a due passi dalla linea di porta insacca. All’11’ i biancorossi vanno vicino al raddoppio con un calcio di punizione di Colpani che Martinelli devia sulla traversa con un colpo di reni. Il secondo gol dei brianzoli arriva comunque 2’ dopo al termine di un contropiede magistrale finalizzato da Caso. Al 23’ sono ancora gli ospiti a rendersi pericolosi con un sinistro di Birindelli che passa a lato di poco. Al 26’ Bianco sostituisce l’ammonito Lucchesi con Carboni per non correre il rischio di rimanere in inferiorità numerica. La Sampdoria si fa viva dalle parti di Thiam solo al 45’ con un destro a giro di Henderson che sfila a lato d’un soffio. 1’ dopo un rasoterra di Caso esce fuori di un pelo.

Il secondo tempo inizia con in campo Ciurria per un claudicante Delli Carri, con conseguente arretramento di Birindelli in difesa. Al 10’ entrano anche Colombo e Petagna per Obiang e Caso. Al 13’ il Monza centra un altro clamoroso palo con uno dei soliti sinistri chirurgici di Colpani. Al 21’ Cutrone chiede il cambio e al suo posto subentra Hernani. La Sampdoria ha una fiammata al 24’ quando Thiam devia in corner una conclusione decentrata di Brunori. Per il resto l’area biancorossa viene assediata ma a parte per qualche cross e qualche tiro innocuo Thiam non viene impegnato. Al 40’ il Monza chiude la partita con una girata di Petagna che rotola in rete dopo aver incocciato il palo.

In sala stampa Lombardo è sconsolato: “Il Monza è troppo forte rispetto a noi. Abbiamo sbagliato l’approccio consegnandoci alla loro qualità. Nel secondo tempo la prestazione è stata migliore, ma recuperare al Monza 2 gol non è facile. Prendere un gol su palla inattiva ci sta, ma il secondo proprio no. I nostri obiettivi comunque non cambiano, che sono quelli di conquistare la salvezza”.

Bianco è molto soddisfatto: “Questa vittoria è importante perché può condizionare le altre contendenti alla promozione diretta. Però non è stata solo l’ennesima vittoria: ci sarebbero tante cose da raccontare di questa squadra… Il Monza di oggi è stata una squadra di personalità, coraggio e un pizzico di follia Mi è piaciuto il fatto che i ragazzi sono voluti venire a prendersi la vittoria. Nel primo tempo abbiamo legittimato il vantaggio, poi l’abbiamo consolidato nonostante i problemi fisici, che non riguardano Lucchesi, sostituito per via dell’ammonizione. Invece Delli Carri stava male e non ho voluto rischiare, Cutrone ha chiesto il cambio perché cotto, mentre Birindelli coi crampi e Colpani hanno dovuto a questo punto giocare 2 partite intere nel giro di pochi giorni, cosa che non facevano da tempo”.