In evidenza

Impresa riuscita: dalla poltrona alla maratona

Intelligenza artificiale, Regione Lombardia premia il progetto “GiovanIA Concorezzo” per

Le celebrazioni della Festa del paese 2025. Gügia dóra a

Prima vittoria della Vero Volley in Superlega

Monza, tre goal per sognare

November 2, 2025
info@concorezzo.org
Novità
Ultime notizie

Impresa riuscita: dalla poltrona alla maratona

Nov 01, 2025

Intelligenza artificiale, Regione Lombardia premia il progetto “GiovanIA

Ott 31, 2025

Le celebrazioni della Festa del paese 2025. Gügia

Ott 31, 2025

Prima vittoria della Vero Volley in Superlega

Ott 30, 2025
Concorezzo > Sport > Impresa riuscita: dalla poltrona alla maratona
#Sport

Impresa riuscita: dalla poltrona alla maratona

  • Redazione / 1 Novembre 2025

Concorezzo. Volere è potere. E così anche la pigrizia (mentale) è stata sconfitta. Un nutrito drappello di concorezzesi (tra cui anche il sindaco e consorte) hanno aderito alla sfida lanciata dall’ultramaratoneta Michele Zocco: lasciarsi alle spalle il relax dell’estate, mettersi ai piedi le scarpe da running e tagliare i primi 5 km di corsa. Sognando la maratona.

Dopo una serie di allenamenti infrasettimanali, per tutti i partecipanti è arrivato il meritato diploma.

Foto Sandro Piasenti