Impresa riuscita: dalla poltrona alla maratona

Concorezzo. Volere è potere. E così anche la pigrizia (mentale) è stata sconfitta. Un nutrito drappello di concorezzesi (tra cui anche il sindaco e consorte) hanno aderito alla sfida lanciata dall’ultramaratoneta Michele Zocco: lasciarsi alle spalle il relax dell’estate, mettersi ai piedi le scarpe da running e tagliare i primi 5 km di corsa. Sognando la maratona.

Dopo una serie di allenamenti infrasettimanali, per tutti i partecipanti è arrivato il meritato diploma.

Foto Sandro Piasenti