La Numia regola la Cda e pensa a Champions League e Coppa Italia

NUMIA VERO VOLLEY-CDA VOLLEY TALMASSONS FVG 3-0

La Numia Vero Volley supera agevolmente l’ostacolo rappresentato dalla neopromossa Cda Volley Talmassons FVG (ultima in Serie A1 assieme alla Smi Roma Volley) davanti a un pubblico da play-off: ben 3244 spettatori hanno infatti affollato l’Opiquad Arena di Monza. La squadra guidata da Stefano Lavarini, terza in classifica, non ha preso sottogamba l’incontro, nonostante gli imminenti importantissimi impegni di Champions League e Coppa Italia, mostrando una pallavolo determinata e spumeggiante, grazie anche all’ottima vena della regista Orro e alla voglia di farsi vedere dell’unica riserva messa in campo, Pietrini, che alla fine si è portata a casa il premio di Mvp in virtù dei 9 punti messi a terra, del 50% in attacco e del 73% in ricezione. Le friulane allenate da Leonardo Barbieri hanno disputato un’onesta partita, mostrando anche cose buone in difesa, al palleggio e in attacco al centro, ma hanno pagato dazio in ricezione (29% contro il 68% delle lombarde) e alle bande, dove sono state imbavagliate dal muro azzurroblù.

Il primo set è risultato combattuto nella prima parte per colpa delle attaccanti di casa, che hanno fatto registrare una percentuale di poco superiore alle avversarie (37% a 28%). Se tra le ospiti Storck ha totalizzato un misero 14%, tra le locali Sylla ha fatto poco meglio (16%) e Kurtagic addirittura 0 su 3. La differenza l’hanno fatta Egonu (8 punti su 16 complessivi) e i muri-punto (8-1). La Numia riesce a scrollarsi di dosso le avversarie solo sull’8-8 grazie a una battuta a rete di Botezat e a due muri (di Orro e Sylla). Il +4 (16-12) arriva con un attacco di Egonu, il +5 (18-13) con un attacco di Pietrini e il +6 (20-14) con un muro di Orro. Nel finale la Numia amministra il vantaggio e chiude il parziale 25-19 con un altro attacco di Egonu.

Nel secondo set Kurtagic ripete lo 0 su 3 in attacco, ma dall’altra parte della rete Strantzali fa 0 su 4 e Storck il 12% (chiuderà il match col 18%). L’avvio è ancora in equilibrio, ma sul 7-7 la Numia comincia a rosicchiare qualche punto di vantaggio fino a portarsi sul 13-8. Kurtagic fa due muri-punto e Pietrini schiaccia la palla del 18-9. Il +10 (24-14) arriva con un ace di Egonu, mentre è Heyrman a chiudere il parziale sul 25-15.

Il terzo set inizia con in campo Gannar per Botezat, mentre nella Numia il libero non è più Gelin ma Fukudome. Pronti, via e le azzurroblù si portano sul 7-0, ipotecando anche la terza frazione di gioco. Il primo punto per le friulane lo firma Strantzali che però chiuderà il set col 12% in attacco nel parziale e il 15% complessivo. Ormai le giocatrici ospiti mollano i “remi” e per le lombarde arriva presto la chiusura del match. In pochi minuti dal punteggio di 10-1 si passa sul 17-7, quindi sul 23-9 e infine sul 25-10 grazie a un muro di Kurtagic.

Le azzurroblù torneranno in campo mercoledì prossimo alle ore 18 in Germania per affrontare la Palmberg Schwerin nel match di andata dei play-off per la qualificazione ai quarti di finale della Champions League. Poi nel week-end a Casalecchio di Reno la Numia prenderà parte alla final four di Coppa Italia.

