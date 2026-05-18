La storia della Corsa per la vita nelle foto del Cfc

Concorezzo. Quest’anno il traguardo è uno di quelli da mettere in bacheca: 40! Quaranta edizioni de “Una corsa per la vita”, la manifestazione podistica che segna di fatto l’inizio della kermesse estiva di Concorezzo d’estate (ai tempi Giugno concorezzese) ma soprattutto porta per le strade del paese centinaia di persone tra sana competizione e puro divertimento.

Nell’immagine di copertina (foto CFC) la partenza dell’edizione del 2005

L’appuntamento è per domenica 24 maggio con ritrovo alle 8,15 in Villa Zoja (ingressi da via Dante, 25 aprile e via Libertà) e partenze scaglionate dalle ore 9. L’organizzazione, come da tradizione, è affidata alla società podistica concorezzese dei Gamber de Cuncuress (da sottolineare la centralità della figura di Renzo Frignati), supportati da IC Marconi Concorezzo, ConcoRunners, Associazione Commercianti Concorezzo, ASD Atletica Concorezzo e CASC.

Il ricavato sarà devoluto alla LILT Milano Monza Brianza, a sostegno della lotta contro i tumori.

Una manifestazione che ha attraversato i secoli, sfidato le intemperie e il sole battente, macinato chilometri tra il pavet del centro storico, l’asfalto dei quartieri e anche la terra dei campi agricoli, fatto correre neonati e novantenni, passeggini e biciclette, deliziato gli amanti dei ristori e, ovviamente, premiato i pè veloci.

Le novità 2026

Una edizione d’eccezione come quella 2026 non poteva portare con sè novità e sorprese. Accanto ai percorsi da 2 e 6 km, gli organizzatori hanno tracciato un circuito da 10 km per rendere la manifestazione più appetibile per i runners più incalliti ma anche per mostrare scorci inediti della città. Per i primi iscritti (costo 7 euro) è riservato un telo mare che celebra i quarant’anni della kermesse oltre al consueto pacco dono. Grazie al sostegno dei commercianti e delle aziende del paese sono previsti tantissimi premi a sorpresa tra cui biglietti per Acquaworld, prodotti di cosmesi, bellezza ed erboristica, occhiali da sole, servizi di lavanderia, cesti gastronomici, buoni per abbigliamento, apericene, gift card viaggio, buoni lettura, prodotti da forno e di gelateria, buoni pizza, certificazioni energetiche, buoni spesa e tanto altro.

Le foto firmate da Circolo fotografico concorezzese (tra gli autori il presidente Sandro Piasenti, Marco Piasenti, Frumenzio Limonta, Marco Castiglioni, Leonardo Patanè, Diego Sala)

Biglietti disponibili anche presso

Torrefazione Socar in via Libertà, 64

Erboristeria Naturalmente in via Libertà, 127

Art Work Cartoleria in via santa Marta, 10

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