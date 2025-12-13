La Vero Volley fa tris e si qualifica per la Coppa Italia

Dopo 2 ore e mezza di battaglia la Vero Volley piega il fanalino di coda della classifica Yuasa Battery Grottazzolina e si qualifica alla Coppa Italia. Se da un lato la squadra allenata da Massimo Eccheli è l’unica assieme al Cisterna Volley ad aver concesso 1 punto alla compagine marchigiana nel girone di andata della Superlega, dall’altro bisogna apprezzare lo sforzo fatto dal gruppo biancoblù per ribaltare lo 0-2 di partenza, maturato per un approccio sufficiente alla partita e per l’impossibilità di schierare due titolari, il centrale Mosca e lo schiacciatore Röhrs, in quanto influenzati. Al loro posto stati schierati rispettivamente Larizza e Velichkov, a sorpresa preferito a Marttila. Il match ha svoltato proprio quando quest’ultimo è subentrato a un opacissimo Atanasov e più o meno contemporaneamente Padar si è deciso a mostrare i motivi per cui è stato ingaggiato la scorsa estate. La prova dell’opposto ungherese è stata la migliore della stagione, ma solo dal terzo set in poi. Alla fine si è portato a casa il premio di Mvp in virtù dei 28 punti messi a terra (tra cui 1 ace e 4 muri) e del 56% in attacco. A proposito di muri, proprio Padar e Larizza sono stati i principali protagonisti del 14-7 conclusivo nei muri-punto, che ha sopperito alla solita carenza di ace, fondamentale nel quale si è mostrata migliore la formazione guidata da Massimiliano Ortenzi.

L’anticipo di oggi si è giocato all’Opiquad Arena davanti a 2109 spettatori e ad altre decine di migliaia che erano davanti alla tv sintonizzati su Rai Sport.