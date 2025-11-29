La Vero Volley non dà segni di reazione e perde ancora
VERO VOLLEY-GAS SALES BLUENERGY PIACENZA 0-3
Ormai è crisi nera per la Vero Volley: ancorata al penultimo posto della classifica di Superlega con soli 4 punti, e non trovando l’allenatore Massimo Eccheli le soluzioni giuste per migliorare la situazione, rischia seriamente la retrocessione già sfiorata la scorsa stagione. Contro la Gas Sales Bluenergy Piacenza non solo è arrivata un’altra sconfitta, per 3-0, ma sono stati bocciati in un colpo ben tre giocatori della rosa da parte del tecnico milanese. Innanzitutto è stato lasciato in panchina l’opposto titolare Padar, ma invece di essere rimpiazzato dal promettente Frascio gli è stato preferito il primo schiacciatore di riserva Marttila, che peraltro se l’è cavata benino pur senza impressionare; inoltre non è stato pressocché utilizzato l’altro schiacciatore di riserva Velichkov nonostante gli alti e bassi di Atanasov e Rohrs. Non sappiamo se Eccheli abbia voluto mandare un segnale polemico alla dirigenza, cioè di intervenire presto e bene sul mercato, e non sappiamo neanche se rischi l’esonero, ma crediamo che così la Vero Volley non possa andare avanti, a meno che l’obiettivo non sia più la qualificazione ai play-off ma la salvezza da ottenere anche all’ultima giornata come nella scorsa stagione. In questo senso aiuta molto il fatto che in Serie A2 ne scenderà solo una e la Yuasa Battery Grottazzolina è ancora ferma a quota 1 punto.
Nell’anticipo dell’ottava giornata di campionato, disputata tra le mura amiche dell’Opiquad Arena di Monza, i biancoblù sono stati poco determinati nel finale di entrambi i primi due set, mentre nel terzo sono crollati sull’11-12. La compagine emiliana guidata da Dante Boninfante, settima in classifica, si è dimostrata più forte in tutti i fondamentali a partire dalla battuta: aldilà del numero degli ace (6-1 per i lupi biancorossi), il servizio ospite si è mostrato più incisivo, mettendo in grave difficoltà la ricezione dei lombardi. Poi i piacentini hanno presentato un Mandiraci in gran spolvero, che si è portato a casa il premio di Mvp in virtù dei 22 punti messi a terra (tra cui 3 ace e 2 muri), del 71% in attacco e dell’80% in ricezione.
La cronaca: davanti a 2112 spettatori la Vero Volley parte bene, portandosi sul 4-1 trascinata da Marttila (chiuderà il parziale con 5 punti e il match con 11 come l’avversario Bovolenta). Sull’8-5, però, la Gas Sales Bluenergy infila 4 punti equamente divisi tra Mandiraci e Bovolenta, dopodiché la frazione di gioco prosegue in sostanziale equilibrio fino al 23-23, quando un attacco e un muro di Mandiraci consegnano il set agli ospiti.
Nel secondo parziale la Vero Volley crolla in ricezione (29% contro il 74% degli emiliani) con conseguente ripercussione in attacco (35% contro 48% e nonostante lo 0 su 5 del biancorosso Gutierrez). Eppure l’avvio è più che promettente: 7-3 con richiesta di time-out da parte di Boninfante. I biancoblù riescono a difendere il “tesoretto” fin quasi alla fine: il 21-21 firmato dal solito Mandiraci fa presagire il peggio. Un ace di Mandiraci e un muro di Bovolenta regalano agli ospiti 2 set-point (22-24): il primo viene annullato, ma una battuta lunga di Marttila è esiziale.
Nel terzo set la resistenza biancoblù termina sull’11-12, quando i piacentini inanellano 4 punti che affossano quasi definitivamente le speranze di rimonta dei padroni di casa. Un errore in attacco di Marttila determina il -7 (12-19), svantaggio che viene ampliato da un muro di Mandiraci (16-24). Un altro attacco sbagliato, stavolta di Atanasov, chiude set e partita (17-25).
La Vero Volley tornerà in campo già mercoledì prossimo alle ore 20.45, ancora all’Opiquad Arena, per affrontare la Cucine Lube Civitanova, team campione in carica di Coppa Italia. Il match sarà trasmesso in diretta tv su Rai Sport.
FOTO ROBERTO DEL BO