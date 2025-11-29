La Vero Volley non dà segni di reazione e perde ancora

Ormai è crisi nera per la Vero Volley: ancorata al penultimo posto della classifica di Superlega con soli 4 punti, e non trovando l’allenatore Massimo Eccheli le soluzioni giuste per migliorare la situazione, rischia seriamente la retrocessione già sfiorata la scorsa stagione. Contro la Gas Sales Bluenergy Piacenza non solo è arrivata un’altra sconfitta, per 3-0, ma sono stati bocciati in un colpo ben tre giocatori della rosa da parte del tecnico milanese. Innanzitutto è stato lasciato in panchina l’opposto titolare Padar, ma invece di essere rimpiazzato dal promettente Frascio gli è stato preferito il primo schiacciatore di riserva Marttila, che peraltro se l’è cavata benino pur senza impressionare; inoltre non è stato pressocché utilizzato l’altro schiacciatore di riserva Velichkov nonostante gli alti e bassi di Atanasov e Rohrs. Non sappiamo se Eccheli abbia voluto mandare un segnale polemico alla dirigenza, cioè di intervenire presto e bene sul mercato, e non sappiamo neanche se rischi l’esonero, ma crediamo che così la Vero Volley non possa andare avanti, a meno che l’obiettivo non sia più la qualificazione ai play-off ma la salvezza da ottenere anche all’ultima giornata come nella scorsa stagione. In questo senso aiuta molto il fatto che in Serie A2 ne scenderà solo una e la Yuasa Battery Grottazzolina è ancora ferma a quota 1 punto.