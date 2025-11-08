In evidenza

La Vero Volley perde uno scontro diretto per la salvezza

Rapinano il padre, investono la figlia

Agnellino si perde in via Piave

Pokerissimo di vittorie del Monza, secondo in classifica

Concoween, le foto più belle

November 9, 2025
Concorezzo > Sport > La Vero Volley perde uno scontro diretto per la salvezza
#Sport

La Vero Volley perde uno scontro diretto per la salvezza

  • Camillo Chiarino / 8 Novembre 2025
VERO VOLLEY-CISTERNA VOLLEY 2-3
È una brutta sconfitta quella casalinga della Vero Volley contro il Cisterna Volley nell’anticipo (di 11 giorni) della sesta giornata della Superlega. Anche se solo per 3-2 i biancoblù allenati da Massimo Eccheli, terzultimi in classifica, hanno perso contro i penultimi e a questo punto la sensazione tra gli addetti ai lavori è che per il secondo anno consecutivo la compagine maschile di punta del consorzio volistico monzese non lotterà affatto per i play-off, come annunciato alla vigilia del campionato, ma per la salvezza. Del resto l’organico pare indebolito in tutti i reparti e non potrà bastare la freschezza dei giovani, contrapposta al logorio fisico dei “vecchietti” della scorsa stagione, a fare la differenza se i giovani non faranno un salto di qualità.
Nel match di oggi, sul 2-1 per la Vero Volley, è stato il Cisterna guidato da Daniele Morato a fare il salto di qualità, mettendo in difficoltà i padroni di casa col servizio e coi muri (15-8 per i laziali il punteggio finale relativo ai muri-punto). A fare la voce grossa non è stato l’“ex” della contesa Lanza e nemmeno Plak, il fratello di Celeste che gioca nella Vero Volley femminile, ma l’opposto Guzzo, premiato come Mvp in virtù dei 23 punti messi a terra (tra cui 4 muri) e del 50% in attacco.
Davanti ai 1539 spettatori dell’Opiquad Arena di Monza la Vero Volley inizia male andando sotto nel primo set di 4 lunghezze (5-9). La riscossa la guida Rohrs (6 punti nel parziale) che però riesce a trascinare la sua squadra solo fino a -1 (11-12). Gli ospiti riprendono quindi il largo, aiutati dalle ricezioni imperfette dei biancoblù (35% di positività contro il 62% degli avversari), che non agevolano le “bocche da fuoco” di casa (la frazione di gioco si chiuderà col 41% in attacco contro il 57% dei pontini). Il punto finale del parziale (18-25) lo mette a terra Lanza con una schiacciata.
Il secondo set inizia con in campo Marttila al posto dell’opaco Atanasov tra le fila locali. I due palleggiatori riescono a mandare a bersaglio un po’ tutti: chiuderanno il parziale a quota 5 punti Mazzone (su 13 totali) e tra i padroni di casa Padar (su 19 complessivi) e Rohrs, che inoltre riscatta il brutto primo set relativamente alla ricezione con un 80% nel fondamentale. Chi invece stecca (ma si riprenderà alla grande) è Guzzo con un misero 14% in attacco. Sul 3-3 la Vero Volley prende 3 punti di margine con due ace di Rohrs e una schiacciata di Padar. La forbice si allarga (10-6, 12-7, 14-8, 24-17) e la frazione di gioco si chiude 25-18 con un attacco di Padar.
Il terzo set vive sulla sfida tra Guzzo (9 dei 23 punti complessivi) e Rohrs (7 dei 21 punti totali). La Vero Volley vola sul 6-1 con Padar scatenato in battuta (2 ace) e Rohrs in attacco (3 schiacciate). Piano piano il Cisterna recupera ed effettua l’aggancio a quota 14 con 3 schiacciate di Bayram. I biancoblù riprovano la fuga e stavolta il “break” è decisivo perché i laziali riescono solo ad arrivare a -1 dai lombardi: sul 24-23 è un’infrazione di piede in battuta di Bayram a consegnare il parziale ai padroni di casa.
Nel quarto set, mentre Guzzo e Bayram mettono e terra 5 punti a testa (il turco chiuderà a quota 18), tra le fila locali Padar in attacco crolla al 12% e Mosca e Marttila infilano rispettivamente uno 0 su 4 e uno 0 su 3. Stavolta sul 3-3 è il Cisterna a prendere il largo (3-6, 5-10, 9-15). Un errore in attacco di Guzzo riporta la Vero Volley a -2 (15-17), ma i pontini hanno una marcia in più e con Bayram tornano a +5 (15-20) per poi amministrare fino al conclusivo 21-25 ancora dello schiacciatore turco.
Per il quinto set Eccheli ripropone Atanasov per Marttila in posto 4 e al centro inserisce Larizza per Beretta. Sul 10-8 per i biancoblù gli esperti del gruppo pontino tirano fuori gli attributi e inanellano 4 punti. Un ace di Muniz spiana la strada alla vittoria ospite (11-14), che arriva per un’invasione di piede di Scanferla dopo la battuta a rete di Muniz e una schiacciata di Marttila (13-15).
La Vero Volley tornerà in campo domenica 16 novembre alle ore 17 in casa dei campioni d’Italia in carica dell’Itas Trentino.
FOTO ROBERTO DEL BO