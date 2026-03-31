Memorial Crippa, in campo il calcio che fa bene

Concorezzo. Un trionfo di sport e di valori positivi. E anche di pubblico. È stato l’ennesimo successo il memorial dedicato a Mattia Crippa, giovane promessa della Concorezzese stroncato da un malore.

L’evento, organizzato con il patrocinio del Comune di Concorezzo, ha coinvolto la categoria U09 Primi Calci (annate 2018 – 2017) e ha visto la partecipazione di 25 squadre, oltre alla Concorezzese, provenienti da diverse realtà calcistiche del territorio e non solo.

Tra i prestigiosi web-testimonial che hanno sostenuto il progetto con un video messaggio il fante del Monza Patrik Ciurria, la bandiera dell’Inter Federico Dimarco, i concorezzesi Michela Cambiaghi, attaccante della Nazionale e della Juve, Alessandro Minelli e Luca Villa.

Sul campo si è imposto il Monza, davanti a Luciano Manara, Ausonia e Cimiano. I riconoscimenti sono andati a:

Miglior giocatore: Enea Mazzeo (Monza)

Miglior giocatore: Giovanni Manicone (Ausonia)

Miglior giocatore: Ilyas Hamdam (Luciano Manara)

Miglior portiere: Vittoria Pomari (Atalanta Femminile)

La squadra vincitrice ha voluto sottolineare in particolare l’ottima organizzazione di questa edizione sotto il profilo del coinvolgimento delle società, dei testimonial e del pubblico.