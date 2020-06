Mezzo milione di euro per trasformare il Tennis in un'oasi

Concorezzo. Mezzo miliardo di euro per trasformare il Centro tennis in una moderna oasi per sportivi e famiglie. La struttura di via Libertà verrà gestito dalla società Squeeze Asd di Camuzzago che si è aggiudicata la gara indetta dal Municipio e sarà il gestore per 14 anni e 10 mesi procedendo anche con alcuni sostanziali interventi tecnici e strutturali per la sua riqualificazione.

A fronte della concessione, il Comune di Concorezzo introiterà complessivamente circa 502.200 euro suddivisi in canoni annui.

Nei primi 18 mesi di gestione del centro la società dovrà procedere con la costruzione di tre campi da paddle coperti che andranno ad aggiungersi ai quattro campi da tennis e al campo da beach volley già esistenti e che verranno mantenuti in essere. E’ previsto inoltre un intervento di ristrutturazione completo dell’area bar e ristoro con i relativi arredi, la ristrutturazione degli spogliatoi e la sostituzione del telo della tensostruttura e del telo di una pressostruttura che coprono due dei tre campi in terra battuta.

“Nel giro di un anno e mezzo il centro tennis cambierà volto con una riqualificazione completa in grado di rendere questo Polo un punto di riferimento per gli sportivi della Brianza- ha commentato il sindaco Mauro Capitanio-. La società che si è aggiudicata il contratto inizierà a stretto giro gli interventi di ristrutturazione così da poter restituire alla città un centro tennis di alto livello che avrà anche a disposizione tre campi da paddle oltre agli attuali campi da tennis e da beach volley. Come Amministrazione Comunale abbiamo dato una priorità assoluta a questo progetto portando avanti, anche in modo telematico e in videoconferenza, tutte le pratiche formali necessarie per poter procedere con l’affidamento nonostante la pandemia in atto senza perdere tempo prezioso per la sua realizzazione”.