Monza-Empoli crocevia tra Serie A e play-off. Bianco non molla

L’ultima curva del Gran Premio di Serie B: è quella che si apprestano ad affrontare domani alle ore 20.30 le 20 squadre del campionato cadetto, tra cui il Monza, impegnato all’U-Power Stadium contro l’Empoli impelagato nella lotta per la salvezza. In caso di successo dei brianzoli si aprirebbero per loro le porte della Serie A, ma solo se in contemporanea il Frosinone perdesse in casa contro il Mantova. Altrimenti saranno i ciociari ad andare a festeggiare assieme al già promosso Venezia. Quest’ultima situazione porterebbe la squadra allenata da Paolo Bianco a disputare i play-off col ruolo di favorita, che significherebbe però anche caricarsi sul groppone il fardello psicologico di una promozione mancata quando ormai era a portata di mano. Proprio su questo punto si è concentrata l’attenzione del tecnico foggiano nella consueta conferenza stampa della vigilia della partita: “A Palermo, dove la squadra è arrivata quarta, c’è un entusiasmo incredibile, mentre qui a Monza si tende solo a criticare. Fino a una settimana fa si diceva che il Monza aveva disputato un campionato stratosferico, ora si parla di campionato mediocre. Eppure ai play-off giocheremmo contro una squadra che ha fatto una trentina di punti meno di noi. Non si vuole vedere che non c’è solo il Monza che sta facendo un grandissimo campionato, battendo tutti i suoi record di categoria, ma ci sono quattro squadre che lo stanno facendo. Si parla di nostro crollo nel girone di ritorno, ma noi al ritorno abbiamo fatto 1 punto in più del Frosinone! È nel girone di andata che ne avevamo fatti 4 in meno a causa di una partenza problematica dovuta alle scorie della retrocessione dalla Serie A. Stando alle statistiche, noi siamo tra le prime 4 la squadra col maggior equilibrio tra occasioni subite e occasioni create. Venerdì scorso col Mantova abbiamo creato 10 occasioni, preso 2 traverse e un avversario ha effettuato 1 salvataggio sulla linea di porta. Gli episodi determinano troppo il giudizio dei tifosi, fermo restando che sono concorde nell’affermare che i primi 55’ li abbiamo giocati male. Sono stati schierati giocatori non in condizione? Vi assicuro che il mio staff è fortissimo: in pochi ne hanno uno così in Serie A. Ma in partita il rendimento non dipende solo dalle condizioni fisiche, perché c’è anche l’aspetto emozionale, che peraltro non si può controllare. Ed è la parte più importante dello sport ad alti livelli. Infatti anche alcuni nostri giocatori hanno avuto in stagione dei colloqui con psicologi dello sport. I cambi sarebbero stati tardivi? Farli al 55’ non mi sembrano tardivi. Tra l’altro se Bakoune avesse segnato nell’occasione del 90’ staremmo qui a parlare di un Monza eccezionale. Invece ci siamo ritrovati col morale a pezzi. Ai ragazzi ho detto a fine partita che è giusto stare male per quello che è successo, ma solo fino alla ripresa degli allenamenti. Poi bisogna impegnarsi per ottenere quello che tutti vogliamo e faremo di tutto per regalare la gioia della promozione ai tifosi. Parlando con Mota mi ha detto che la situazione attuale assomiglia a quella del 2022 dopo la sconfitta di Perugia. Ha detto che lui sta vivendo le stesse emozioni. Ha detto che quindi lui ci crede. Se, vista la stanchezza di alcuni elementi, con l’Empoli farò giocare chi ha giocato meno in stagione? No, non è questo il momento di fare test, esperimenti, ma è un momento in cui c’è bisogno di certezze. Domani sera non mi interesserà informarmi sul risultato di Frosinone, perché mi interesserà quello che farà la mia squadra. Bisognerà vincere e farlo in maniera giusta in chiave play-off. Non avrò a disposizione Ravanelli e Azzi, che non stanno bene. Non so cosa tatticamente abbia in mente l’allenatore dell’Empoli, Fabio Caserta, che stimo tantissimo e col quale ho pure giocato assieme, però so che l’Empoli ha bisogno di vincere per salvarsi. A proposito, ricordo ai critici che l’Empoli l’anno scorso era in Serie A e ha in rosa ancora tanti elementi che hanno giocato in Serie A. Sarà una partita complicata”.