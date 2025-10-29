Monza, tre goal per sognare
Concorezzo. Tre goal per espugnare Palermo e un poker consecutivo di vittorie che fa sognare. Il Monza di bianco torna dalla Sicilia con tre punti grazie alle reti di Dany Mota, Izzo e Azzi.
Mota e Izzo avevano firmato anche la trionfale marcia di domenica contro la Reggiana.
Da incorniciare la rete di Mota nel primo tempo con una gloriosa cavalcata verso la porta, dribbling sul portiere e insaccata finale dal lato sinistro della porta ormai sguarnita.
Ora il club biancorosso è a un punto dalla capolista Modena.
I rosanero, tra le favorite per la promozione in A, è la secobattuta d’arresto consecutiva.
Sugli spalti a sostenere il Monza anche una delegazione del club concorezzese Vichinghi Biancorossi.
Nella foto la pagina social con cui la società ha annunciato la vittoria. Qui sotto una foto pubblicata da Mota con la sua classica esultanza.