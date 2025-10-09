Ora è il momento di sostenere il Monza
Concorezzo. “E adesso che siam qui, sogno la Champions League, se non succederà, ce ne torniamo al bar”. Dopo tre indimenticabili stagioni in serie A, anche il Monza club Vichinghi Biancorossi se n’è tornato al bar, ma con la convinzione di non mollare e di sostenere sempre i bagaj.
Nonostante il non esaltante avvio di campionato, parzialmente riscattato dall’ultima vittoria casalinga, il club guidato da Paola Meregalli e Ivan Santin chiama a raccolta i tifosi del Monza per il tesseramento 2025-2026.
Con i Vichinghi Biancorossi è possibile partecipare alle trasferte, seguirle al bar e naturalmente sostenere in casa il Monza.
Appuntamento venerdì sera… al bar. Citofonare Workinprogress in piazza della Pace.