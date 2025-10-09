In evidenza

Ora è il momento di sostenere il Monza

A Concorezzo gli Skifidol italian Brainrot

Serie A1, la Numia Vero Volley schiaccia Bergamo

Concorezzo lancia un concorso di idee per ridisegnare la Sala

Il Monza rimonta il Catanzaro e torna alla vittoria

October 9, 2025
info@concorezzo.org
Novità
Ultime notizie

Ora è il momento di sostenere il Monza

Ott 09, 2025

A Concorezzo gli Skifidol italian Brainrot

Ott 09, 2025

Serie A1, la Numia Vero Volley schiaccia Bergamo

Ott 06, 2025

Concorezzo lancia un concorso di idee per ridisegnare

Ott 06, 2025
Concorezzo > Sport > Ora è il momento di sostenere il Monza
#Sport

Ora è il momento di sostenere il Monza

  • Redazione / 9 Ottobre 2025

Concorezzo. “E adesso che siam qui, sogno la Champions League, se non succederà, ce ne torniamo al bar”. Dopo tre indimenticabili stagioni in serie A, anche il Monza club Vichinghi Biancorossi se n’è tornato al bar, ma con la convinzione di non mollare e di sostenere sempre i bagaj.

Nonostante il non esaltante avvio di campionato, parzialmente riscattato dall’ultima vittoria casalinga, il club guidato da Paola Meregalli e Ivan Santin chiama a raccolta i tifosi del Monza per il tesseramento 2025-2026.

Con i Vichinghi Biancorossi è possibile partecipare alle trasferte, seguirle al bar e naturalmente sostenere in casa il Monza.

Appuntamento venerdì sera… al bar. Citofonare Workinprogress in piazza della Pace.