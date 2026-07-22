Pallavolo Concorezzo, la società fa chiarezza

Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato stampa

Concorezzo. La dirigenza di Pallavolo Concorezzo, desidera fare definitiva chiarezza in merito alle infondate voci e alle speculazioni circolate recentemente circa la tenuta economica e il futuro del club. Il club intende rispondere con fermezza e trasparenza a tutti coloro che hanno dubitato della serietà del nuovo progetto societario, opponendo i fatti e i numeri reali alle narrazioni dei detrattori.

Regolarità d’Iscrizione e Risanamento Finanziario

La dirigenza che rappresenta la proprietà, composta dalla cordata D’Apote Group e HeoLive dopo mesi di illazioni smentisce le voci che davano la squadra per spacciata, ritenendola impossibilitata a terminare il campionato e a pagare gli stipendi. Pallavolo Concorezzo comunica con orgoglio l’avvenuta iscrizione al campionato di Serie A3, passaggio fondamentale che ha richiesto il totale soddisfacimento dei rigidi requisiti di ammissione, tra cui il saldo di tutte le pendenze passate con gli atleti della scorsa stagione e la presentazione di una fideiussione bancaria di almeno 26.000 euro.

La nuova compagine societaria è subentrata in un momento di estrema criticità, ereditando una grave situazione debitoria: fino a dicembre 2025 era stata erogata una sola mensilità retributiva alle atlete. Per mettere in sicurezza il club ed evitare la distruzione di sessant’anni di storia sportiva, la nuova cordata ha dovuto far fronte immediatamente a ben 380.000 euro di stipendi correnti degli atleti, oltre ai debiti con i fornitori. Grazie all’apporto esclusivo di finanza privata, senza alcun aiuto esterno, la società è stata messa in sicurezza e il debito residuo attuale è stato ridotto a una cifra perfettamente gestibile, già quasi totalmente rateizzata a medio termine, che permette di guardare al futuro con serenità

Rapporti Istituzionali e Gestione del Palazzetto

La dirigenza smentisce inoltre categoricamente le voci riguardanti presunti favoritismi o tentativi di monopolizzazione dello sport locale. I rapporti con il Sindaco e l’amministrazione comunale sono di natura esclusivamente istituzionale e improntati alla massima trasparenza. La collaborazione in atto tra le realtà della pallavolo e del calcio rappresenta esclusivamente una sinergia strategica.

A riprova della totale trasparenza economica, si precisa che la Pallavolo Concorezzo non ha ricevuto alcun contributo pubblico dal Comune. Al contrario, da ottobre a luglio, la società ha sostenuto e regolarmente versato nelle casse comunali l’affitto per l’utilizzo degli spazi, a differenza delle gestioni passate che dapprima beneficiarono di concessioni semi-gratuite, risultando in seguito morose, prima di sparire.

In merito al bando comunale per la gestione decennale del Palazzetto, la dirigenza conferma di essere stata l’unica realtà a presentare un’offerta, giudicata valida dal Comune e attualmente al vaglio dell’ANAC per i normali iter burocratici. Per partecipare a tale bando sono stati investiti 20.000 euro in consulenze e, qualora l’aggiudicazione fosse definitiva, la società si farà carico interamente del canone e delle utenze per i prossimi dieci anni, senza gravare in alcun modo sulla collettività e dimostrando che nulla è stato regalato.

Il Progetto Sportivo e il Settore Giovanile

Sul piano prettamente agonistico, la retrocessione sul campo della scorsa stagione è stata il frutto inevitabile di un contesto economico estremamente critico che ha condizionato la squadra. In quel momento la dirigenza ha agito con responsabilità, preferendo risanare il bilancio per garantirne la sopravvivenza della società anziché effettuare investimenti azzardati sul mercato.

Per la nuova stagione, l’obiettivo principale è ricostruire il legame con la comunità locale e valorizzare il vivaio. La prima squadra disputerà la Serie A3 con un roster giovane e competitivo, composto da sei giocatrici di esperienza affiancate da dieci o dodici ragazze dell’Under 19. Questo permetterà di affrontare il doppio campionato con l’obiettivo di mantenere la categoria nazionale e puntare alla vittoria nel campionato regionale Under 19, inserendo progressivamente giovani atlete del territorio in Serie A.

Per agevolare le famiglie, le quote di iscrizione per le giovanili sono state portate al minimo storico in tutta la Lombardia, fissandole a soli 300 euro, con la chiara prospettiva di far tornare il settore giovanile, a partire dal mini-volley fino all’under 17 sia maschile che femminile, ai 200 o 250 iscritti che la struttura può tranquillamente gestire. Contestualmente, il Palazzetto da 700 posti a sedere è oggetto di importanti interventi di restyling relativi all’impianto audio e all’area hospitality, realizzati grazie al supporto degli sponsor per rendere l’ambiente moderno e accattivante per le partite della domenica pomeriggio.

A livello organizzativo, la direzione tecnica è affidata allo storico Claudio Eligio, il cui rientro è stato accolto con grande entusiasmo, mentre a luglio rientrerà anche una figura storica del mini-volley, il tutto sotto la direzione generale di Stefano Testa. Un ringraziamento speciale va ad Ambrogio Gervasoni, che ha dato tantissimo al club in momenti complessi e verso il quale la dirigenza sente una forte responsabilità morale; Ambrogio rimarrà all’interno del club con il ruolo di Presidente Onorario e come partner economico.

La dirigenza precisa che l’ufficializzazione formale di tutte le cariche e i dettagli strutturali verranno presentati in una conferenza stampa dedicata non appena l’iter del Palazzetto sarà concluso, preferendo far parlare i risultati concreti rispetto alle polemiche sterili.