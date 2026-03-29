Pallavolo femminile, la Numia è di nuovo alle finali scudetto

Davanti ai 4262 spettatori dell’Allianz Cloud di Milano, e alle decine di migliaia che hanno assistito al match in tv su Rai Sport, la squadra guidata da Stefano Lavarini ha meritatamente vinto, resistendo al ritorno nel secondo set delle toscane, trascinate dalla solita Antropova, peraltro ben servita dalla capitana Ognjenovic, e tirando fuori dal cilindro un’ottima difesa e, nei momenti decisivi, anche il muro, in particolare con Danesi, autrice di 7 dei 10 muri-punto della formazione rosablù. La centrale ha totalizzato 11 punti complessivi, Piva 12, Lanier 15, ma il premio di Mvp è stato dato ancora una volta a una strepitosa Egonu, che ha totalizzato 35 punti facendo registrare il 54% in attacco. Nel team allenato dall’ex tecnico delle lombarde Marco Gaspari sono andate in doppia cifra Antropova, Skinner e Nwakalor, rispettivamente con 26, 17 e 14 punti.