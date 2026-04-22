Pallavolo femminile, svanisce ancora il sogno scudetto della Numia Vero Volley

NUMIA VERO VOLLEY-PROSECCO DOC A. CARRARO IMOCO CONEGLIANO 0-3

Il sogno della Numia Vero Volley di riuscire finalmente a strappare lo scudetto alla Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano si è infranto in gara-4 delle finali dei play-off scudetto, disputata all’Allianz Cloud di Milano davanti a 5296 spettatori (tutto esaurito) e alle telecamere di Rai Sport, che hanno ripreso il match in diretta. Dopo lo stop imposto a Villorba dalle lombarde alle campionesse d’Italia e d’Europa in carica, le atlete guidate da Santarelli sono tornate a giocare a livelli eccezionali, come già fatto proprio in gara-2 a Milano, anch’essa terminata 0-3. Da Haak, premiata come Mvp in virtù dei 19 punti messi a terra (tra cui 1 ace) e del 51% in attacco, alla superlativa palleggiatrice Wolosz, passando per la schiacciatrice Gabi, la centrale Fahr e il libero De Gennaro, tanto per citare le più in forma della serata, è stata mostrata una pallavolo stellare, contro la quale la Numia Vero Volley ha fatto fatica a opporsi. Il nono scudetto della società trevigiana è stato assolutamente meritato per quanto mostrato in regular season e nei play-off.

Nelle rosablù si sono ben comportate Egonu (24 punti) e il libero Fersino, mentre hanno giocato al di sotto delle loro possibilità tutte le altre.

Nel primo set la squadra allenata da Santarelli parte già forte e, grazie anche a 2 errori in attacco della rosablù, si porta sull’1-5. Con una schiacciata di Zhu e un ace di Haak (8 punti nel parziale) allunga a +6 (3-9). Il +7 lo firma Fahr con un muro (9-16), mentre il +8 arriva con un errore in attacco di Pietrini (14-22). La frazione di gioco viene chiusa da una schiacciata di Gabi (17-25).

Il secondo set risulta più equilibrato, ma le venete vanno subito in vantaggio e non vengono mai raggiunte. Un attacco di Zhu e un muro di Chirichella creano il primo “break” importante (2-5). Un errore in attacco di Piva consente alle gialloblù di portarsi a +4 (9-13) e un altro errore di Egonu a +5 (10-15). Una battuta sbagliata di Adigwe e 2 attacchi di Egonu (9 punti nel parziale) ricuciono parzialmente il “gap” (17-19), ma il finale è controllato dall’Imoco Conegliano, che con Haak chiude la frazione di gioco 25-22.

Il terzo set ha un andamento simile: la parità resiste fino al 5-5, poi una schiacciata di Haak e 3 errori in attacco di Lanier, Piva e Kurtagic infliggono un duro colpo al morale delle ragazze di Lavarini. Un altro errore, ma di Egonu, allarga la forbice (9-14), ma spinte dal tifo dell’Allianz Cloud le rosablù recuperano un punticino per volta fino ad arrivare a -1 dalle avversarie dopo un attacco di Lanier e un errore di Haak (20-21). Sul 22-23, però, Egonu (9 punti nel parziale) manda a rete la battuta e poi Haak schiaccia la palla della vittoria di set, partita e campionato.