Per Juric la difesa del Monza sarà un colabrodo ancora per poco

Con un 1 solo punto racimolato in 4 partite il Monza resta la squadra maggiormente candidata alla retrocessione per i bookmakers. Per l’allenatore Ivan Juric, però, la situazione non è così nera come sembra. Lo ha dichiarato nuovamente nella conferenza stampa della vigilia di Monza-Sassuolo, gara che si disputerà appunto domani, alle ore 20.45 allo Stadio Brianteo. “Il Sassuolo è una grande squadra ed è reduce dalla vittoria con la Juventus che gli avrà dato grande entusiasmo e dunque sarà carico, ma spero che noi alzeremo il livello e che vinceremo – ha dichiarato il tecnico croato – Se io rischio l’esonero? Nel calcio succede di tutto, ma il Monza gioca molto meglio di quello che io stesso pensavo riuscisse a fare a inizio stagione. Ho trovato ragazzi che lavorano forte e non sono ossessionati dai soldi. Abbiamo subito 11 gol su 17 tiri: è molto semplice capire cosa non va… A livello di occasioni subiamo poco o niente e siamo addirittura quarti nella classifica degli “expected goal”. I ragazzi non devono perdere fiducia, ma migliorare nelle cose che sbagliano. Anche se secondo me a Lecce il nostro portiere doveva uscire sui due corner da cui sono scaturiti i due gol, i difensori devono essere più tosti, più cattivi nella nostra area. Domani mancheranno ancora per infortunio Pessina, Touré, Ciurria, Martins e Ziolkowski, ma ci saranno novità in formazione. A cominciare dalla porta dove non giocherà Thiam ma Törnqvist. Se ci saranno Goglichidze e Antov in difesa? Si stanno allenando bene, il georgiano come braccetto destro e il bulgaro in mezzo, ma attualmente preferiamo loro altri ragazzi; piuttosto quello che ci manca in difesa è Ziolkowski, che prima dell’infortunio era entrato a Torino in Coppa Italia e ci aveva dato 20’ di sicurezza. Se Mangas ha recuperato dall’infortunio patito a Lecce? Lo abbiamo tenuto un po’ a riposo perché lui è un giocatore fondamentale per noi e dunque giocherà: spero che duri 90’. Se Zeballos giocherà dall’inizio? No, perché la sua condizione è ancora lontana da quella ottimale, ma sta lavorando benissimo: gli darò minuti anche domani. Se la dirigenza ingaggerà qualcuno tra i giocatori svincolati? No, perché ora non mi interessa che si prendano giocatori che non sono pronti per giocare subito. Cosa ne penso del nuovo corso arbitrale? Sono contento come credo tutti i miei colleghi: si gioca di più e gli arbitri stanno dirigendo meglio”.