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Play-off 5° posto di Superlega, la Vero Volley piega Padova

  • Camillo Chiarino / 4 Aprile 2026
VERO VOLLEY-SONEPAR PADOVA 3-0
Buona la prima per la Vero Volley nei play-off 5° posto, che vale la qualificazione alla Challenge Cup, la terza coppa europea per importanza. Nella gara-1 dei quarti di finale, giocata davanti a 2286 spettatori all’Opiquad Arena, il team biancoblù, ottavo al termine della regular season, ha piegato la Sonepar Padova, nona, per 3-0. Per la squadra allenata da Massimo Eccheli la partita non ha però avuto un andamento semplice: sia nel secondo che nel terzo set ha infatti dovuto rimontare 5 punti di svantaggio, accumulati in entrambi i casi a inizio frazione di gioco.
I veneti guidati in panchina da Jacopo Cuttini si sono dimostrati deboli nella correlazione muro-difesa, patendo le fiammate dei giovani Frascio e Velichkov e di Röhrs, sempre ben imbeccati dal palleggiatore Zimmermann, premiato alla fine come Mvp anche per i 4 punti messi a terra (2 muri e 2 ace).
Nel primo set partono forte i lombardi (4-1, 9-5) con Velichkov (6 punti nel parziale dei suoi 14 complessivi) e Röhrs, ma i veneti risalgono la china trascinati da Held (6 punti nel parziale dei suoi 10 totali), impattando a quota 14. Si procede spalla a spalla fino al 19-19, quando una schiacciata di Frascio (80% in attacco nel parziale) e un ace di Velichkov scavano il solco che non sarà più ricoperto, ma anzi ampliato, ancora con un attacco di Frascio (25-22).
Nel secondo set la Vero Volley crolla in ricezione (10%) e la Sonepar vola sul 2-7 con in evidenza Orioli (11 punti per lui a fine match). I padroni di casa reagiscono e raggiungono i patavini sull’11-11. Si va avanti a braccetto fino al 16-16, quando una battuta lunga di Held e un attacco di Röhrs creano il “break”, margine poi allargato da un muro di Velichkov (20-17). Il finale è decisamente di marca biancoblù ed è un muro del positivo Larizza a chiudere il parziale 25-19.
Anche nel terzo set la Sonepar parte bene (3-8) trascinata da Stefani (6 punti nel parziale dei suoi 12 complessivi). La rimonta è affidata ancora una volta alle mani sapienti di Zimmermann, che stavolta, visto il calo in attacco dei due giovanissimi, preferisce alzare per Röhrs: lo schiacciatore tedesco risponde alla chiamata “alle armi” con 9 punti dei suoi 17 totali (“top scorer” del match). L’aggancio arriva a quota 16 e subito arriva il sorpasso con un muro proprio di Zimmermann. Nel finale si risveglia Velichkov, che piazza 4 punti, ma gli ultimi 2 portano ancora la firma di Röhrs, che fissa il punteggio della frazione di gioco sul 25-21, chiudendo la gara sul 3-0.
Gara-2 è in programma mercoledì prossimo alle ore 20.30 a Padova. L’eventuale gara-3 si disputerebbe domenica alle 17 a Monza.