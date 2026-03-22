Play-off scudetto, la Numia rimonta la Savino Del Bene Scandicci

NUMIA VERO VOLLEY-SAVINO DEL BENE SCANDICCI 3-2

All’Allianz Cloud di Milano la Numia Vero Volley rimonta in gara-2 delle semifinali dei play-off scudetto contro la Savino Del Bene Scandicci e si porta sul 2-0 nella serie davanti a 4883 spettatori e alle decine di migliaia che hanno assistito al match in tv su Rai Sport. La squadra guidata da Stefano Lavarini ha mostrato di avere più benzina in corpo rispetto alle toscane dopo le rispettive maratone di Champions League di metà settimana. Il 50% a 36% in attacco testimonia soprattutto il tracollo di Antropova, partita a razzo e andata a spegnersi dopo il terzo set. Ora per il team allenato dall’ex tecnico delle lombarde Marco Gaspari, ancora privo a tempo pieno della palleggiatrice titolare Ognjenovic, la situazione si fa pesante: per accedere alle finali scudetto dovrebbe vincere le prossime tre sfide contro la Vero Volley, a cominciare da quella di mercoledì prossimo alle ore 20.30 a Firenze. L’eventuale gara-4 si terrebbe nuovamente a Milano domenica, sempre alle 20.30.

Il primo set è all’insegna di Antropova, che mette a terra 12 punti per una percentuale del 91%. Egonu cerca di tenerle testa con 9, ma la ricezione imperfetta non permette a Bosio di far schiacciare spesso le centrali. Il punteggio resta equilibrato fino al 10-11, quando Weitzel e Bosetti tentano l’allungo per la squadra di Scandicci (10-13). Un ace di Weitzel porta poi le toscane a +4 (12-16), ma Egonu trascina le compagne alla rimonta, che si concretizza a quota 20 con un attacco di Piva. Si procede spalla a spalla fino al 24-24, quando Antropova e Bosetti (che termineranno rispettivamente con 26 e 14 punti totali) trovano gli attacchi vincenti per chiudere la frazione di gioco a favore della squadra toscana.

Il secondo set è un monologo delle biancoblù, che partono subito forte grazie a una serie di muri e di errori di Egonu, successivamente sostituita da Akimova per via del pessimo parziale di 14% in attacco. L’1-8 di partenza diventa 3-14 dopo un filotto di 4 punti delle ospiti e 13-25 alla fine della frazione di gioco, chiusa da Ruddins.

Nel terzo set, con in campo Pietrini per Lanier, succede a sorpresa quasi il contrario: inizialmente le toscane vanno avanti di 4 lunghezze (2-6), ma vengono subito riprese e sull’8-8 sorpassate. L’attacco biancoblù crolla al 26% (con Skinner che chiuderà il parziale con un brutto 0 su 4) e la Numia ne approfitta per volare via sul 10-9 mettendo a terra 5 punti consecutivi. La Savino Del Bene cede anche fisicamente e accumula altri punti di svantaggio, finendo col perdere la frazione di gioco 25-15 (attacco di Piva).

Nel quarto set, sull’8-8 la Numia infila 3 punti, ma viene ripresa a quota 12. Sul 12-13, però, le rosablù, grazie anche a una correlazione muro-difesa ritrovata, inanellano 6 punti che mettono in ginocchio la squadra di Gaspari, che crolla al 35% in attacco, finendo a -9 (25-16). L’ultimo punto della frazione di gioco lo mette a terra Piva con un ace (scelta al termine come Mvp in virtù dei 20 punti complessivi messi a terra, tra cui 1 ace, del 61% in attacco e del 63% in ricezione).

Il tie-break è nel segno di Egonu, che mette a terra 6 dei primi 7 punti della sua squadra nel set (e dei 29 suoi complessivi), lasciando le toscane a -5. Il solco tra le due compagini si allarga in virtù di un parziale in attacco di 72% a 20%, dovuto anche al misero 18% di Antropova. Gli ultimi 2 punti della frazione di gioco portano la firma di Pietrini (15-6), che chiude a quota 13 punti personali.