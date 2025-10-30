Prima vittoria della Vero Volley in Superlega

VERO VOLLEY-MA ACQUA S.BERNARDO CUNEO 3-1

Arrivano alla terza giornata di campionato i primi punti per la Vero Volley e sono 3, conquistati ai danni della neopromossa MA Acqua S.Bernardo Cuneo tra le mura amiche dell’Opiquad Arena di Monza. Il turno infrasettimanale della Superlega ha visto i biancoblù allenati da Massimo Eccheli avere la meglio dopo 4 set combattuti, il primo perso. Protagonisti principali della vittoria sono stati i due bulgari, Velichkov e Atanasov, il primo subentrato a Marttila nel finale del primo parziale e il secondo svegliatosi dopo una prima frazione di gioco giocata sotto tono. Atanasov si è comunque aggiudicato il premio di Mvp in virtù dei 20 punti messi a terra (tra cui 1 ace e 2 muri), del 46% in attacco e del 56% in ricezione. Croce e delizia della compagine piemontese guidata da Matteo Battocchio è stato Sedlacek, “ex” della contesa assieme a Copelli (che a Monza però non ha mai militato in prima squadra) e al 37enne Zaytsev, che un anno fa all’arrivo in Brianza aveva dichiarato che non avrebbe più giocato in Superlega dopo l’esperienza con la Vero Volley… Sedlacek è stato il mattatore della sua squadra assieme a Feral, ma ha sbagliato le palle più importanti.

Davanti a 1711 spettatori la sfida inizia proprio con le martellate del croato, che chiuderà il parziale a 7 punti (e il match a 16). Le due squadre vanno praticamente a braccetto fino al 17-17, quando gli ospiti creano un “break”, poi allungano con Feral (18-21) e quindi amministrano chiudendo sul 22-25 grazie a una battuta lunga di Padar.

Il secondo set vede in campo dall’inizio Velichkov per Marttila e il 18enne bulgaro ripaga la fiducia di Eccheli mettendo a terra 6 punti (terminerà il match a quota 10) come Atanasov. Dall’altra parte della rete crolla il rendimento di Sedlacek che mette a referto un misero 12% in attacco. In avvio i locali guadagnano 3 punti di margine (5-2), ma vengono ripresi subito. Sul 12-12 scatta però la fuga giusta con il redivivo Atanasov e un ace di Velichkov. Il +3 (16-13) arriva con un errore di Sedlacek, mentre il +4 (23-19) con un altro attacco di Atanasov. È un’invasione a rete a sigillare il punteggio di 25-20.

Nel terzo set diventano protagonisti gli opposti Feral e Padar, che fanno registrare rispettivamente 6 e 5 punti (anche Atanasov ne mette a terra altri 5). L’opposto cuneese chiuderà a 19 punti, quello lombardo a 12. A risultare decisivi sono alla fine i 9 errori in battuta degli ospiti, che partono bene portandosi a +3 (4-7) con Sedlacek e un muro di Stefanovic. La Vero Volley reagisce prontamente e impatta sul 9-9 con un muro di Velichkov. Poi, sull’11-12, mette la freccia infilando 5 punti consecutivi (2 di Atanasov). È ancora il 29enne schiacciatore bulgaro con un ace ad allungare (18-13), mentre il +6 (21-15) lo firma Padar con un ace. Due attacchi di Zaytsev e un’invasione dimezzano lo svantaggio, ma il +6 viene ripristinato da un’invasione di Zaytsev, un attacco di Atanasov e un ace del rientrato Marttila. La MA Acqua S.Bernardo è dura a soccombere e annulla 4 set-point con Feral, un ace di Oberto, Cattaneo e un muro di Codarin. Alla quarta battuta Oberto spedisce la palla verso il bar ed è 25-22.

Il quarto set è il più equilibrato: nessuna delle due squadre riesce a prendere più di 2 lunghezze di vantaggio. La battuta a rete di Padar che vale il 21-23 fa esultare la pattuglia chiassosa di tifosi cuneesi arrivata all’Arena di Monza a gara già iniziata. Ma Velichkov e Mosca con un muro riportano la parità. Feral e Sedlacek annullano 2 match-point, ma proprio il croato manda fuori la schiacciata che vale il 27-25 finale.