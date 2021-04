Robosystem infinita: salutate le campionesse!

Concorezzo. Quella di sabato sera è stata una gara davvero ricca di emozioni. Vantaggi, recuperi, sorpassi e controsorpassi che alla fine hanno visto la Robosystem prevalicare e chiudere per 3 set a 2. Partenza molto contratta per entrambe le squadre, che hanno dato la sensazione di voler studiare l'avversario piuttosto che provare ad imporsi fin da subito. Comprensibile considerando che ci si giocava il primato in classifica. Il primo set è stato un continuo testa a testa, punto su punto, almeno fino a quando la compagine monzese, un pò più brava e un pò fortunata in un paio di occasioni, è riuscita ad avere la meglio ed aggiudicarsi il set.

Al cambio campo decisa marcia in avanti per le Biancorosse, più determinate a condurre le danze e imporre quel gioco fatto di difesa e contrattacco a cui eravamo abituati da qualche settimana. Attacchi rapidi, decisi e potenti, hanno permesso di mettere a terra palle pesantissime. Il vantaggio non è mai stato messo in discussione e alla fine il Concorezzo si impone 25 a 16. Nel terzo set un pò di titubanza e la ricerca di soluzione alternative, mai sofferte dal Vero Volley, hanno riportato l'equilibrio in campo.

Inizialmente davanti, la Robosystem non è stata in grado di reagire al crescendo del Monza e alla fine è costretta a subire il sorpasso. Purtroppo non c'è stata la reazione attesa dai molti tifosi che, collegati da casa, assistevano alla partita trasmessa in diretta sul canale Youtube della Pallavolo Concorezzo.

Si va dunque al riposo di nuovo sotto, con il parziale di 25 a 23 per le avversarie. Forte reazione del coach Bonollo che a fine partita ha commento così: "Sapevo sarebbe stata una partita equilibrata. La squadra ha lavorato bene in settimana ed ero molto fiducioso, anche dopo il primo set. Nel secondo siamo riusciti ad esprimere il nostro gioco e onestamente sono rimasto sorprerso nel modo in cui le ragazze sono scese in campo dopo. Sapevo comunque che la gara poteva essere nostra e la reazione energica, che ho visto dal quarto in poi, non è stata inaspettata".

Ritrovata fiducia nei propri mezzi, infatti il quarto set è stato quasi una fotocopia del secondo. Il Concorezzo, sempre in vantaggio, ha dimostrato tranquillità nel gestire eventuali rientri del Vero Volley e una maggiore determinazione nel raggiungere la parità, portando il match al Tie-break finale.

Come spesso succede in questi casi, da qui in poi è stata una battaglia di tensione, ancora di più esasperata da una decisione arbitrale molto discusssa dalla panchina Biancorossa. Complice poi qualche errore in battuta, cala la concentrazione e il Monza ne approfitta per portarsi in vantaggio 10 a 9.

Prontamente Bonollo chiama il time-out e in modo energico trova le giuste parole per ridare lo sprint decisivo alle sue ragazze che, dopo un quasi immediato controsorpasso, chiudono velocemente l'ultimo set e la partita. Bonollo: "ci stavamo giocando il tutto per tutto, ho visto cadere due o tre palloni senza la reattività e l'attenzione che volevo. Ho dovuto caricare la squadra in un momento di difficoltà e stanchezza, il mio ruolo prevede anche questo. L'essere energici fa parte del agonismo della competitività".

Prosegue poi, parlando di cosa non ha funzionato: "Abbiamo fatto fatica, tanta fatica in battuta. Non con tutti ma sicuramente con qualche giocatore in maniera particolare. Anche la ricezione poteva andare meglio, abbiamo preso troppi ace diretti" e di cosa invece gli è piaciuto: "essere squadra, fare muro e reagire tutte insieme di fronte a qualche errore di troppo".

Anche se non sono arrivati i tre punti, resta comunque una vittoria importante contro una delle squadre più forti del girone. Purtroppo non c'è tanto tempo per godere di questo risultato, mercoledì 28 Aprile si va a Barzago per archiviare questa regular season. Vincere 3-2 sarebbe sufficiente ma non chiedete a Bonollo di fare calcoli, si potrebbe arrabbiare.

ROBOSYSTEM PALLAVOLO CONCOREZZO vs VERO VOLLEY BASE ALD 3-2 Parz.23-25 25-16 23-25 25-21 16-14

Il match è disponibile sulla pagina Youtube della PALLAVOLOCONCOREZZO: https://www.youtube.com/c/PALLAVOLOCONCOREZZOChannel