Serie A1, la Numia fa valere il fattore campo

NUMIA VERO VOLLEY-CBF BALDUCCI HR MACERATA 3-0

La Numia Vero Volley festeggia al meglio coi suoi tifosi la vittoria della Supercoppa, ottenuta 8 giorni prima a Trieste, superando per 3-0 la neopromossa Cbf Balducci Hr Macerata davanti ai 3510 spettatori che hanno riempito l’Opiquad Arena di Monza. Sarebbe stata una settimana “super” se non ci fosse stata in mezzo, nella serata di mercoledì, la netta sconfitta di Firenze nell’anticipo di campionato contro la Savino Del Bene Scandicci. Per affrontare le marchigiane l’allenatore Stefano Lavarini ha lasciato a riposo Danesi proponendo al centro al suo posto Sartori. Le avversarie arancionere guidate da Valerio Lionetti hanno ben figurato, andando vicine alla conquista sia del primo che del secondo set: una sorpresa che fa bene a un campionato dove da anni chi è in alto resta in alto, chi è in mezzo resta in mezzo e chi è in basso lotta ogni volta per la salvezza.

Nel primo set la sfida è tra l’opposto ospite Decortes (15 punti a fine match) e la schiacciatrice lombarda Lanier (10 punti totali al termine della gara), che chiudono il parziale a quota 7 punti. La ricezione è dominata dalla Numia (75% a 45%) con protagonista positiva Pietrini (85%), mentre tra le maceratesi si segnala in negativo Kokkonen (9%). Ciò nonostante la palleggiatrice arancionera Bonelli è brava a pulire le palle e trova appunto in Decortes una finalizzatrice dalla mano calda. Proprio lei mette a terra il punto del 9-12 che costringe Lavarini a chiamare un time-out. Alla ripresa del gioco le rosablù trovano l’aggancio sul 15-15 e sul 16-16 guadagnano un punto alla volta fino ad arrivare a +4 (22-18) con Kurtagic, amministrando quindi la frazione di gioco fino al 25-21 scaturito da una battuta lunga di Kockarevic.

Nel secondo set si scatena la capitana delle rosablù Egonu, che mette a terra 12 dei suoi 19 punti complessivi, mentre Decortes lascia spazio alle compagne, in particolare a Kokkonen (5 punti nel parziale). Male in attacco, invece, le locali Pietrini e Lanier, fermatesi a fine frazione di gioco rispettivamente all’11% e al 20%. Pronti, via e un muro di Sartori e due schiacciate di Egonu e Lanier lanciano la Numia, che però viene subita ripresa da Clothier e da due attacchi di Kokkonen. Si prosegue spalla a spalla fino al 23-24, poi le lombarde annullano 3 set-point mentre le marchigiane neutralizzano il primo set-point delle padrone di casa ma cedono 29-27 in seguito alla schiacciata fuori di un soffio di Decortes.

Il terzo set vede in campo nella Numia la schiacciatrice Piva al posto di Pietrini, ma la subentrata chiuderà la sua partita con 0 attacchi vincenti su 5 facendo rimpiangere la sostituita. Per fortuna che le ospiti crollano dopo la botta psicologica dei due primi set persi per poco (Kokkonen, Kockarevic e la subentrata Ornoch attaccano 9 volte senza mai fare punto), permettendo alle rosablù di giocare con più serenità, mostrando ottime cose a muro (5-1 il computo parziale dei muri-punto). “Top scorers” della frazione di gioco sono Decortes, Sartori e Kurtagic con 4 punti, l’ultima premiata come Mvp in virtù dei 10 punti complessivi messi a terra, di cui 3 con muri, e dell’87% in attacco. L’andamento del set è senza storia: subito avanti per 4-0, le padrone di casa ampliano gradualmente il vantaggio (11-4, 15-7, 24-15) chiudendo 25-16 con una schiacciata di Pietrini dalla seconda linea.

La Numia Vero Volley tornerà già in campo per un turno infrasettimanale di campionato giovedì prossimo alle ore 20 in casa della Bartoccini-Mc Restauri Perugia.

FOTO ROBERTO DEL BO