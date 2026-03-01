Serie A1, la Numia inizia col botto i play-off scudetto

NUMIA VERO VOLLEY-MEGABOX ONDULATI DEL SAVIO VALLEFOGLIA 3-0

È eccellente l’esordio della Numia Vero Volley nei play-off scudetto: in gara-1 dei quarti di finale, disputata all’Allianz Cloud di Milano davanti a 3146 spettatori, supera per 3-0 la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia mostrando un bel gioco e soprattutto la giusta determinazione per cercare di arrivare il più presto possibile alle semifinali, dove affronterebbe quasi sicuramente avversarie ben più attrezzate. Il “replay” del quarto di finale della scorsa stagione ha visto la squadra guidata da Stefano Lavarini mostrare ottime cose soprattutto nella correlazione muro-difesa. In attacco ha brillato Lanier, recuperata pienamente dall’infortunio che l’ha fermata nelle scorse settimane, premiata alfine come Mvp in virtù dei 20 punti complessivi messi a terra (tra cui 3 muri), del 65% in attacco e del 42% in ricezione.

Nel primo set è sfida nella sfida tra gli opposti Egonu e Bici, che mettono a referto rispettivamente 8 e 7 punti (finiranno il match rispettivamente con 20 e 13 punti). A far la differenza sono i muri, con un parziale eccezionale di 8-1 a favore delle padrone di casa nei muri-punto. Grande protagonista in questo fondamentale è Kurtagic, che sul 12-10 ne inanella quattro consecutivi confezionando il “break” decisivo. La Numia amministra il vantaggio terminando la frazione di gioco sul 25-20 con un attacco di Piva.

Nel secondo set crolla il rendimento di Bici (8% in attacco) e così sul 6-6 le lombarde prendono il largo grazie a una battuta a rete dell’albanese e a due attacchi di Egonu e Lanier (6 punti a testa nel parziale). Sul 16-12 Egonu firma una tripletta che ipoteca anche la seconda frazione di gioco, chiusa da Lanier e Danesi sul 25-15.

Per il terzo set il tecnico delle marchigiane Andrea Pistola inserisce Giovannini al posto di Ungureanu. Le lombarde provano a scappare (8-5) approfittando di una serie di errori delle biancoverdi, ma vengono riprese a quota 11 dopo un errore di Piva, in ombra nel parziale. A questo punto si scatenano, però, Egonu e Lanier: la statunitense mette la propria firma su 5 punti consecutivi (4 attacchi e 1 muro) che mettono in ginocchio l’ex rosablù Candi e compagne (20-15). A porre fine al match è ancora un muro dell’americana (25-19).