Serie A1, la Numia torna alla vittoria e ora punta alla Supercoppa

La Numia Vero Volley si riprende dalla sconfitta patita a Chieri domenica scorsa superando all’Opiquad Arena di Monza, non senza qualche difficoltà, la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia per 3-1. Le atlete allenate da Stefano Lavarini sono partite col freno a mano tirato, rischiando di perdere il primo set e cedendo alle marchigiane il secondo. La svolta è arrivata sul 18-18 del terzo parziale, quando le atlete guidate da Andrea Pistola e capitanate dall’ex centrale rosablù Candi hanno iniziato a calare vistosamente dal punto di vista fisico, risultando molto meno efficienti in attacco. Rispetto alle prime due partite di campionato sono migliorate la difesa e soprattutto la ricezione, che hanno visto il libero Fersino protagonista e vincitore del premio Mvp (ha chiuso con l’80% di ricezioni giuste e il 73% di ricezioni perfette). Da segnalare anche le più che buone prestazioni della schiacciatrice Lanier e della centrale Kurtagic, mentre Egonu è stata sì la “top scorer” del match (25 punti) ma ha sbagliato qualche palla di troppo. Il match del turno infrasettimanale si è disputato davanti a 2261 spettatori, a conferma del crescente seguito che ha la pallavolo grazie anche agli straordinari successi intercontinentali delle due Nazionali.