Serie A1, la Numia torna alla vittoria e ora punta alla Supercoppa
NUMIA VERO VOLLEY-MEGABOX ONDULATI DEL SAVIO VALLEFOGLIA 3-1
La Numia Vero Volley si riprende dalla sconfitta patita a Chieri domenica scorsa superando all’Opiquad Arena di Monza, non senza qualche difficoltà, la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia per 3-1. Le atlete allenate da Stefano Lavarini sono partite col freno a mano tirato, rischiando di perdere il primo set e cedendo alle marchigiane il secondo. La svolta è arrivata sul 18-18 del terzo parziale, quando le atlete guidate da Andrea Pistola e capitanate dall’ex centrale rosablù Candi hanno iniziato a calare vistosamente dal punto di vista fisico, risultando molto meno efficienti in attacco. Rispetto alle prime due partite di campionato sono migliorate la difesa e soprattutto la ricezione, che hanno visto il libero Fersino protagonista e vincitore del premio Mvp (ha chiuso con l’80% di ricezioni giuste e il 73% di ricezioni perfette). Da segnalare anche le più che buone prestazioni della schiacciatrice Lanier e della centrale Kurtagic, mentre Egonu è stata sì la “top scorer” del match (25 punti) ma ha sbagliato qualche palla di troppo. Il match del turno infrasettimanale si è disputato davanti a 2261 spettatori, a conferma del crescente seguito che ha la pallavolo grazie anche agli straordinari successi intercontinentali delle due Nazionali.
La cronaca: il primo set è molto equilibrato, incentrato già sulla sfida tra la marchigiana Bici (5 punti nel parziale) e la rosablù Egonu (8 punti nella frazione di gioco). Si procede spalla a spalla fino al 15-16, quando Candi, con una schiacciata e un muro, e Omoruyi, con un attacco, portano la Megabox Ondulati del Savio a +4. Lavarini chiama un time-out e alla ripresa Piva ed Egonu trascinano la Numia al sorpasso (21-20). Le pesaresi non mollano e conquistano un set-point: Egonu con un muro e un ace e la subentrata Pietrini con un attacco ribaltano il punteggio e portano a casa il set (26-24).
La seconda frazione di gioco, che vede in campo Pietrini al posto di Piva, ha un andamento simile ma solo fino al 12-12. Poi Bici con un attacco e un ace crea il “break” decisivo per le ospiti che Omoruyi con un muro amplia (14-17). La stessa schiacciatrice firma il +4 (15-19), mentre il +5 (18-23) arriva con un errore della neoentrata Sartori per una deludente Danesi. Il punto del 19-25 finale lo mette a terra la sempre più scatenata Bici (6 punti nel parziale come Egonu).
Per il terzo set Piva viene riproposta per Pietrini e la Numia allunga subito (4-1, 6-2, 9-4, 12-6). Ma Bici ha la mano calda e infila 4 punti quasi consecutivi degli 8 complessivi del parziale (chiuderà il match a quota 20). Il pareggio sul 13-13 arriva con un muro di Butigan. Le locali riprovano a scappare (17-14) trascinate da Egonu, ma vengono riprese dalla solita Bici (18-18). Qui però si accende la luce della riserva per la Megabox Ondulati del Savio, che sul 21-20 cede alle bordate di Egonu. Un errore di Butigan consegna la frazione di gioco alla Numia (25-21).
Per il quarto set c’è di nuovo in campo Pietrini per Piva e sul 3-3 le rosablù salutano una sempre più frastornata compagine marchigiana, che crolla in attacco (21% al termine del parziale, con Bici all’8% e Omoruyi addirittura inchiodata a 0 punti su 9 tentativi). Col passare del tempo la forbice si allarga progressivamente: 5-3, 9-5, 12-7, 15-8, 21-12. Il match-point (25-16) lo firma Pietrini, che chiude la frazione di gioco a 5 punti come Lanier, quest’ultima brava a totalizzare 17 punti complessivi.
Nel prossimo week-end la Numia Vero Volley non scenderà in campo per il campionato ma per provare a conquistare la Supercoppa Italiana: sabato alle ore 17.30 sfiderà a Trieste le campionesse di tutto della Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano (diretta tv su Rai 2). La supersfida tra le due ultime finaliste sia di Coppa Italia che per lo scudetto sostituirà lo scontro diretto valevole per la quarta giornata di Serie A1, in programma a Villorba, che è stato rinviato al 5 novembre.