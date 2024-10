Serie A1, la Numia Vero Volley inizia bene il campionato

NUMIA VERO VOLLEY-SMI ROMA VOLLEY 3-0

Si chiude in soli 79’ la pratica Smi Roma Volley per la Numia Vero Volley all’esordio casalingo della stagione, che anche quest’anno la vedrà impegnata perlopiù all’Allianz Cloud di Milano. Le capitoline allenate da Giuseppe Cuccarini hanno fatto quello che hanno potuto di fronte alla “corazzata” azzurroblù che, nonostante l’assenza di Egonu (dimessa proprio oggi in seguito al trattamento endoscopico chirurgico alle fosse nasali, cui è stata sottoposta in settimana), hanno mostrato già una sapiente gestione tattica e un’ottima intesa. Da una parte sembra a buon punto il lavoro del nuovo allenatore Stefano Lavarini, dall’altra è stato facilitato dal fatto che il gruppo delle titolari è quasi per intero quello della scorsa stagione.

All’Allianz Cloud, davanti alla bellezza di 4834 spettatori (e ad altre decine di migliaia di telespettatori sintonizzati su Rai Sport), le lombarde sono uscite alla distanza nei primi due set (nel terzo non c’è stata storia), demolendo le resistenze giallorosse con un’alternanza di colpi e di assoli, ben orchestrati dalla regista Orro. Da segnalare il libero Fukudome, che ha raccolto delle palle incredibili, e Danesi, votata Mvp in virtù dei 14 punti messi a terra, tra cui 1 ace e 1 muro, e del 70% in attacco.

Nel primo set si mette in evidenza Cazaute, la schiacciatrice adattata ad opposto, che firma 6 dei 10 punti complessivi, anche se la palma di cannoniera del match va all’avversaria Orvosova, capace in 3 set di mettere a segno ben 19 punti di cui 8 nella prima frazione di gioco. L’equilibrio dura fino al 4-4, poi le azzurroblù cominciano ad allungare fino a portarsi sul +7 (16-9) con un attacco di Danesi e un muro di Daalderop. Le ospiti provano a rimontare ma si fermano a -2 (20-18). Il finale è tutto della Numia, che grazie a un errore di Rucli chiudono sul 25-19. In generale il set è servito ad alcune giocatrici a scaldarsi perché Sylla ha chiuso col solo 14% in attacco, ma le avversarie Salas, Ciarrocchi e Rucli sono riuscite a fare peggio.

Nel secondo set sale in cattedra Danesi, che fa più punti persino di Orvosova (6 a 5). Si lotta spalla a spalla fino al 7-7, quindi una battuta sbagliata di Mirkovic e due punti di Sylla (attacco e muro) portano la Numia a +3. La Smi riesce a non perdere ulteriore terreno ma sul 20-18 subisce un parziale di 5-0 che la mette k.o.: a firmare la serie finale sono Danesi, Daalderop, di nuovo Danesi (ma con un ace), Heyrman e una schiacciata a rete della capitolina Rotar.

Il terzo set è più semplice: in vantaggio subito per 4-0 le lombarde hanno gestito la frazione di gioco fino al 13-9 per poi involarsi a chiudere sul 25-15 con due punti in attacco di Danesi e un ace di Sylla. Da segnalare Daalderop, autrice nel parziale di 5 dei suoi 13 punti totali.

La Numia Vero Volley, a punteggio pieno dopo 2 giornate, tornerà in campo mercoledì alle ore 20.30 all’Opiquad Arena di Monza contro la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 per l’anticipo della tredicesima giornata, dovuta al prossimo impegno delle azzurroblù nel Campionato mondiale per club.

FOTO ROBERTO DEL BO