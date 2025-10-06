Serie A1, la Numia Vero Volley schiaccia Bergamo

Inizia bene il nuovo campionato di Serie A1 della Numia Vero Volley, che all’esordio all’Opiquad Arena di Monza supera il Bergamo per 3-0, anche se faticando un pochino. Le atlete allenate da Stefano Lavarini non hanno disputato una gran partita, cosa comprensibile dato che le tre neocampionesse del mondo Egonu (nuova capitana della squadra), Danesi e Fersino si sono aggregate al gruppo solo da pochi giorni. Non per caso Danesi ha chiuso il match con solo il 16% in attacco e 1 muro vincente mentre la compagna di reparto delle centrali Kurtagic ha totalizzato il 75% e 2 muri. Stasera le ricezioni non sono venute benissimo: solo il 50% di positive e il 41% di perfette. Di conseguenza Bosio non ha alzato benissimo e le schiacciatrici sono spesso state costrette al pallonetto. Le avversarie orobiche, guidate dall’ex tecnico della Vero Volley, Carlo Parisi, hanno giocato nello stesso modo, ma hanno potuto contare solo su due “bocche da fuoco” (Cese Montalvo e Kipp) contro le tre delle rosazzurre (Egonu, Lanier e Piva). Proprio Egonu non ha perso l’abitudine di aggiudicarsi il premio di Mvp in virtù dei 25 punti messi a terra, tra cui 2 ace e 1 muro, e del 61% in attacco.