Serie A1, la Numia Vero Volley schiaccia Bergamo
NUMIA VERO VOLLEY-BERGAMO 3-0
Inizia bene il nuovo campionato di Serie A1 della Numia Vero Volley, che all’esordio all’Opiquad Arena di Monza supera il Bergamo per 3-0, anche se faticando un pochino. Le atlete allenate da Stefano Lavarini non hanno disputato una gran partita, cosa comprensibile dato che le tre neocampionesse del mondo Egonu (nuova capitana della squadra), Danesi e Fersino si sono aggregate al gruppo solo da pochi giorni. Non per caso Danesi ha chiuso il match con solo il 16% in attacco e 1 muro vincente mentre la compagna di reparto delle centrali Kurtagic ha totalizzato il 75% e 2 muri. Stasera le ricezioni non sono venute benissimo: solo il 50% di positive e il 41% di perfette. Di conseguenza Bosio non ha alzato benissimo e le schiacciatrici sono spesso state costrette al pallonetto. Le avversarie orobiche, guidate dall’ex tecnico della Vero Volley, Carlo Parisi, hanno giocato nello stesso modo, ma hanno potuto contare solo su due “bocche da fuoco” (Cese Montalvo e Kipp) contro le tre delle rosazzurre (Egonu, Lanier e Piva). Proprio Egonu non ha perso l’abitudine di aggiudicarsi il premio di Mvp in virtù dei 25 punti messi a terra, tra cui 2 ace e 1 muro, e del 61% in attacco.
Il match si è disputato davanti a ben 3237 spettatori, numero notevole per un lunedì sera di ottobre. Nel primo set si assiste a un avvio impacciato da parte di entrambe le squadre, che arrivano praticamente spalla a spalla fino all’8-7 per le ospiti, quando le orobiche allungano grazie a una battuta a rete di Bosio, a un attacco di Mlejnkova e a un muro di Kipp (l’opposto bergamasco chiuderà il parziale con 6 punti e l’incontro con 15). La Numia ricuce lo svantaggio trascinata da Piva, ma è Kurtagic a mettere a terra la palla del 12-12. Sul 14-14 le rosazzurre salutano approfittando di una serie di errori delle avversarie (17-14) e sul 21-19 infilano 4 punti consecutivi grazie a Egonu (7 punti nel parziale), a un errore in attacco di Mlejnkova e a un muro e una “schiaffeggiata” di Piva.
Nel secondo set la Numia prende qualche punto di vantaggio già sul 5-5, arrivando a +6 (18-12) con un muro di Kurtagic. Lanier (ex giocatrice del Bergamo come anche Cagnin) è ispirata e chiude con 7 punti nel parziale dei suoi 14 complessivi, ribattendo ai tentativi di Cese Montalvo (8 punti nel parziale dei suoi 16 totali) di far rientrare le orobiche. Il punto del 25-20 lo mette a terra Egonu con un pallonetto.
Il terzo set è il più combattuto perché il libero di casa Fersino crolla in ricezione (16%) e a risentirne di più è Piva (16% in attacco). Il testa a testa resiste fino al 21-21, poi una battuta fuori di Strubbe, una schiacciata di Lanier e un errore in attacco di Kipp forniscono l’ipoteca sulla vittoria alla Numia. Il conto lo chiude Egonu (25-23) con un missile che la porta a quota 11 punti nel parziale e, appunto, 25 nel totale: un terzo di quelli complessivi della squadra.
Il prossimo match della Numia Vero Volley si disputerà domenica prossima alle ore 18 in casa della Reale Mutua Fenera Chieri ’76.