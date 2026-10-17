Serie A1, la Numia Vero Volley schianta l’Igor Gorgonzola Novara
NUMIA VERO VOLLEY-IGOR GORGONZOLA NOVARA 3-0
In un’Opiquad Arena di Monza gremita ma non esaurita (3586 spettatori) la Numia Vero Volley ha annichilito una delle candidate allo scudetto, quell’Igor Gorgonzola Novara che non batteva dal novembre 2023. La squadra guidata dal neoallenatore Gianlorenzo “Chicco” Blengini, per la prima volta sulla panchina di un team femminile, ha mostrato una pallavolo sì brillante ma soprattutto efficace, colpendo con potenza e precisione dalle bande grazie anche a una correlazione muro-difesa impeccabile. È stato difficile decidere a chi assegnare il premio di Mvp a fine gara perché non solo le principali duellanti per il riconoscimento, Danesi ed Egonu, hanno giocato a livelli eccellenti, ma anche Piva, Lanier, Fersino e Bosio. Il premio se lo è portato a casa la centrale in virtù dei 9 punti complessivi messi a terra (di cui ben 6 con muri) e del 42% in attacco. Le piemontesi di Massimo Barbolini, tornato alla guida delle “zanzare” dopo quattro stagioni, non sono riuscite a opporre resistenza, difettando soprattutto a muro e in alcuni dei suoi elementi migliori, come Herbots e Grobelna, bloccate sul 25% in attacco. Dalla serata negativa si sono salvate solo Tolok (10 punti) e Bartolini (80% in attacco).
Il primo set resta in equilibrio fino al 17-16 grazie anche a due muri consecutivi dell’“ex” monzese Squarcini. Poi una schiacciata di Piva, un muro di Egonu, un errore in attacco di Tolok e un muro di Piva scavano il solco che non viene più riempito (21-16). Anzi, un muro di Kurtagic porta a 6 le lunghezze di scarto ed è Egonu (7 punti nel parziale dei suoi 18 totali) a chiudere il set sul 25-19. La frazione di gioco termina con Piva e Lanier appaiate a 5 punti: la prima terminerà il match a quota 11, la seconda a quota 13.
Per il secondo set Barbolini schiera capitan Bonifacio per Bartolini, ma la Numia vola sul 3-0 con tripletta di Egonu. Le novaresi non agguantano più le padrone di casa, anche perché crollano in attacco al 29% e Grobelna in particolare fa registrare uno 0 su 10 da record. Anche sul fronte muri le lombarde firmano un 5-1 che indirizza la contesa. Sul 9-7 due attacchi di Egonu inframmezzati da un muro di Danesi portano la Numia a +5. Le ospiti provano a rimontare grazie a Tolok e a qualche errore di troppo di Egonu, ma si fermano a -1 (16-15). A stroncare le atlete di Barbolini ci pensa Danesi con 3 muri consecutivi (22-17). Il parziale si chiude 25-18 con una schiacciata di Lanier.
La terza frazione di gioco vede in campo dall’inizio per le piemontesi Alsmeier per Herbots. Il “break” arriva sul 4-4: due attacchi di Egonu, un errore di Alsmeier e un muro di Egonu spingono la Numia verso i 3 punti senza set subiti. Sul 16-11 le lombarde dilagano portandosi velocemente sul 23-14. Gli ultimi 2 punti portano invece la firma della subentrata Sato (25-15).
La Numia Vero Volley, a punteggio pieno dopo 3 giornate, tornerà in campo già mercoledì prossimo alle ore 20.30 per il turno infrasettimanale di Serie A1 in casa della ChorusLife Volley Bergamo.