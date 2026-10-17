Serie A1, la Numia Vero Volley schianta l’Igor Gorgonzola Novara

In un’Opiquad Arena di Monza gremita ma non esaurita (3586 spettatori) la Numia Vero Volley ha annichilito una delle candidate allo scudetto, quell’Igor Gorgonzola Novara che non batteva dal novembre 2023. La squadra guidata dal neoallenatore Gianlorenzo “Chicco” Blengini, per la prima volta sulla panchina di un team femminile, ha mostrato una pallavolo sì brillante ma soprattutto efficace, colpendo con potenza e precisione dalle bande grazie anche a una correlazione muro-difesa impeccabile. È stato difficile decidere a chi assegnare il premio di Mvp a fine gara perché non solo le principali duellanti per il riconoscimento, Danesi ed Egonu, hanno giocato a livelli eccellenti, ma anche Piva, Lanier, Fersino e Bosio. Il premio se lo è portato a casa la centrale in virtù dei 9 punti complessivi messi a terra (di cui ben 6 con muri) e del 42% in attacco. Le piemontesi di Massimo Barbolini, tornato alla guida delle “zanzare” dopo quattro stagioni, non sono riuscite a opporre resistenza, difettando soprattutto a muro e in alcuni dei suoi elementi migliori, come Herbots e Grobelna, bloccate sul 25% in attacco. Dalla serata negativa si sono salvate solo Tolok (10 punti) e Bartolini (80% in attacco).