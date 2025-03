Serie A1, la Numia vince gara-1 dei quarti di finale dei playoff

Buona la prima: la Numia Vero Volley, seconda in classifica in regular season, inizia col piede giusto i play-off scudetto schiacciando in tre set la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia, settima in graduatoria, nella gara-1 dei quarti di finale disputata all’Allianz Cloud davanti a 3623 spettatori (cui vanno aggiunti le decine di migliaia che hanno assistito alla sfida in diretta tv su Rai Sport). Le avversarie marchigiane erano da prendere con le pinze visti i due match di regular season, finiti entrambi con la vittoria delle lombarde ma sempre per 3-2. Le atlete allenate da Stefano Lavarini hanno preso le misure nel primo set, mentre nel secondo e nel terzo non hanno lasciato scampo alle biancoverdi guidate da Andrea Pistola e che vedevano tra le proprie fila l’“ex” di giornata Sonia Candi. Dalle battute, che hanno messo in difficoltà la ricezione ospite, ai muri (11-4 il computo dei muri-punto a fine gara), alla difesa ancora molto combattiva come nelle ultime partite, per finire con l’attacco, non al massimo della forma ma comunque efficace nei momenti topici, tutti i fondamentali hanno risposto presente in questa serata, dando il segnale alle concorrenti per il tricolore, in primis alla Prosecco Doc Imoco Conegliano, che la Numia Vero Volley è in crescita ed è molto da temere in questo finale di stagione.