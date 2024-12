Serie A1, la Numia vince ma non convince

La Numia Vero Volley supera a fatica la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia nel turno infrasettimanale del campionato di Serie A1, lasciando per strada un altro punto prezioso ai fini della corsa per il secondo posto in classifica, considerando ormai perso il primo dato l’ennesimo dominio in regular season della Prosecco Doc Imoco Conegliano. Sicuramente sullo striminzito 3-2 ha pesato la perdurante assenza della palleggiatrice titolare Orro, fuori per un problema al ginocchio, ma il gioco mostrato dalla squadra guidata da Stefano Lavarini continua a non convincere. Muri a parte, dove stasera le azzurroblù hanno dominato (21-8 il computo finale dei muri-punto), non c’è ancora abbastanza incisività in battuta e soprattutto in attacco, dove si vede un gioco prevedibile, e la difesa è lasciata quasi tutta sulle spalle dei liberi. Se Sylla, Daalderop e la subentrata Cazaute hanno faticato a far punti alla banda, l’opposto Egonu, che ha avuto molte più palle da schiacciare, è andata a corrente alternata, mentre ben si sono comportate le centrali Kurtagic e Danesi, che hanno compensato le poche palle ricevute in attacco con tanti muri. Le “tigri” marchigiane allenate da Andrea Pistola, invece, hanno disputato una partita straordinaria per quello che è il loro potenziale, mostrando compattezza, determinazione, precisione, ma alla fine hanno pagato la panchina “corta”, cedendo in lucidità nella parte finale del match. Da sottolineare la prestazione della palleggiatrice Kobzar, brava tecnicamente e intelligente nelle scelte, capace di mandare in doppia cifra ben quattro compagne di squadra, tra cui l’“ex” di giornata Candi, autrice di 13 punti e alla fine festeggiata dai tifosi lombardi che non hanno dimenticato la sua lunga militanza alla Vero Volley. Come Mvp è stata giustamente premiata Danesi in virtù dei 14 punti messi a terra, tra cui 1 ace e 8 muri, e del 62% in attacco.