Serie A1, la Numia vince ma resta al terzo posto

Bene, ma non benissimo. La Numia Vero Volley batte la Savino Del Bene Scandicci, seconda in classifica, ma non riesce a evitare il tie-break per effettuare il sorpasso al secondo posto. E così a una giornata dal termine della regular season c’è ancora un punto da recuperare per le atlete allenate da Stefano Lavarini, ma l’impresa appare ardua considerando che sabato prossimo alle ore 20.30 le azzurroblù giocheranno a Torino contro la Reale Mutua Fenera Chieri ’76, matematicamente quinta in graduatoria, mentre le toscane ospiteranno a Firenze un’Igor Gorgonzola Novara presumibilmente demotivata perché ormai certa del quarto posto.

Aldilà del risultato, comunque positivo perché bissa quello ottenuto in semifinale di Coppa Italia a Casalecchio di Reno (mentre a Firenze ad avere la meglio sempre per 3-2 era stata la formazione guidata da Marco Gaspari), va sottolineata la prestazione di Egonu e compagne, che è stata una delle migliori della stagione: un buon segnale in vista dei play-off scudetto ma anche degli imminenti quarti di finale di Champions League. La Savino Del Bene non è stata da meno e così i 3983 spettatori che hanno riempito quasi totalmente l’Opiquad Arena di Monza e le diverse decine di migliaia che hanno assistito alla sfida in diretta tv su Rai Sport si sono certamente divertiti. C’era anche da gustarsi la sfida nella sfida tra i due opposti, Antropova tra le ospiti ed Egonu, sicuramente vinta da quest’ultima, che è stata più continua e ha conquistato il premio di Mvp in virtù dei 31 punti messi a terra, tra cui 3 ace e 1 muro, e del 41% in attacco; la russa naturalizzata italiana si è invece fermata a quota 20, mancando di concretezza nel secondo e nel quinto set. Un’altra sfida interessante è stata quella tra le due palleggiatrici, Orro e Ognjenovic, che si sono entrambe comportate ottimamente. Un altro aspetto curioso del match era dato dalla notevole quantità di “ex” presenti nelle due compagini: oltre proprio a Gaspari si sono contate Bajema, Castillo, Parrocchiale e, dall’altra parte della rete, Guidi e Pietrini.