Superlega, impresa della Mint che piega la Cucine Lube

MINT VERO VOLLEY-CUCINE LUBE CIVITANOVA 3-2

Clamorosa e importante vittoria quella ottenuta nella Festa di Santo Stefano dalla Mint Vero Volley, che da ultima in classifica è stata capace di battere per 3-2 nientedimeno che la Cucine Lube Civitanova terza in graduatoria. Va detto che gli azzurroblù hanno giocato bene come mai gli era capitato in questa stagione e che la vittoria è stata meritata, ma che al contrario gli avversari guidati in panchina da Giampaolo Medei sono apparsi stanchi e inizialmente deconcentrati; del resto erano reduci dal quarto posto ottenuto al Campionato mondiale per club disputato a Uberlandia, in Brasile, e probabilmente hanno preso sottogamba il match contro la formazione allenata da Massimo Eccheli, in lotta per evitare l’ultimo posto equivalente alla retrocessione in Serie A2. Grazie al successo sulla compagine marchigiana i lombardi hanno raggiunto la Yuasa Battery Grottazzolina e ora si trovano a un solo punto dalla Gioiella Prisma Taranto. Per una volta oggi non hanno pesato più di tanto le perduranti assenze di Mosca, Lawani e Juantorena, quest’ultimo in panchina solo per onor di firma. Il gioco diretto da Fernando Kreling “Cachopa” è stato frizzante e tutte le “bocche da fuoco” sono andate a segno con regolarità, grazie comunque all’ottima correlazione muro-difesa mostrata fin dal primo set. Insomma, i 2953 spettatori presenti all’Opiquad Arena sono tornati a divertirsi dopo le ultime brutte prestazioni della prima squadra del Consorzio Vero Volley.

Pronti, via e il primo set lo gioca solo la squadra di casa. Lagumdzija, “ex” di giornata assieme a Loeppky, Orduna, Juantorena e Zaytsev, lo chiude con un brutto 0 su 4 in attacco e fa poco meglio Bottolo (17%). Per capitan Beretta e compagni è gioco facile portarsi sul 4-0, poi sul 13-5 e quindi sul 18-7. Nel finale furoreggia Zaytsev, che sul 23-13 firma gli ultimi 2 punti in attacco e in battuta.

Medei non crede ai suoi occhi e toglie dalla contesa Loeppky e Gargiulo sostituendoli con Nikolov e Podrascanin. Il primo entra subito in partita mettendo a terra 6 dei suoi 19 punti complessivi del match. In generale, i cambi e la frustata del primo set catapultano la percentuale in attacco dei marchigiani dal 26% al 73% del secondo parziale. Eppure, anche la seconda frazione di gioco inizia male per gli ospiti, sotto per 5-1 e poi per 14-9, quando a cambiare temporaneamente le sorti dell’incontro ci pensa un filotto di 5 punti con autori Nikolov, Lagumdzija, Podrascanin (muro) e Bottolo, inframmezzati da un errore in attacco di Szwarc. Sul 16-16 la Cucine Lube fa il “break” grazie a Bottolo e Nikolov, poi incrementa il vantaggio ancora con Nikolov (18-21) e lo mantiene fino alla fine (22-25).

Nel terzo set i civitanovesi migliorano anche a muro e sul 9-9 cominciano a prendere il largo forti degli attacchi di Bottolo (6 punti nel parziale dei suoi 16 totali) e Nikolov. Il margine si amplia da +3 (9-12) a +5 (16-21) e diventa +8 (17-25) al termine grazie a un attacco di Nikolov, a due muri (di Podrascanin e Boninfante) e a un ace di Lagumdzija.

L’inerzia del match sembra ormai essere dalla parte della squadra di Medei e invece nel quarto set si assiste a una battaglia epocale con protagonisti principali Lagumdzija (8 punti nel parziale dei suoi 16 complessivi) e Szwarc (7 punti dei 24 totali), senza dimenticare Chinenyeze (6 punti dei 16 complessivi). La Mint prova un timido tentativo d’allungo sul 6-6 andando a segno con Szwarc, Beretta e Zaytsev, ma Nikolov risolve ancora tutto impattando con una schiacciata (10-10). Il testa a testa si protrae fino ai vantaggi: la Cucine Lube spreca 4 match-point, mentre la Mint ne fallisce 2 ma non il terzo, messo a terra da Averill con un muro (31-29).

Galvanizzata dal ribaltone la squadra di casa scende in campo più determinata per il tie-break, dove si erge protagonista un eccellente Rohrs, che chiude il match a quota 17 punti. I locali si staccano sul 2-2 con un “break” creato da un muro di Beretta e un ace di Averill. Poi è un attacco di Zaytsev (14 punti per lui a fine gara) ad allungare il vantaggio a +3 (6-3), dopodiché gli azzurroblù rintuzzano i vari tentativi di aggancio operati dagli ospiti, chiudendo sul 15-12 con una schiacciata di Szwarc. Mvp viene votato Averill in virtù dei 13 punti messi a terra, tra cui 1 ace e 2 muri, e dell’83% in attacco.