Superlega, la Mint lotta ma poi s’inchina ai campioni del mondo

MINT VERO VOLLEY-SIR SUSA VIM PERUGIA 1-3

Non riesce alla Mint Vero Volley l’impresa di battere il team capolista della Superlega e campione d’Italia e del mondo in carica della Sir Susa Vim Perugia: dopo aver sorprendentemente vinto il primo set ai vantaggi gli azzurroblù hanno dovuto fare i conti con due infortuni importanti occorsi allo schiacciatore Rohrs all’inizio del secondo set e al palleggiatore Kreling all’inizio del terzo, che hanno condizionato l’andamento dell’incontro, anche se pure gli ospiti hanno patito l’infortunio al centrale Russo alla fine della seconda frazione di gioco. In seguito a questa sconfitta è matematico con una giornata di anticipo sul termine del girone di andata del campionato che la formazione allenata da Massimo Eccheli non parteciperà alla Coppa Italia, che un anno fa l’aveva vista protagonista in finale. Nella scorsa stagione, tra l’altro, la Mint Vero Volley aveva successivamente disputato pure la finale di Superlega, persa anch’essa proprio contro gli umbri affrontati oggi. Ma se la squadra guidata da Angelo Lorenzetti ha mantenuto quasi per intero il fortissimo organico del 2023/24, quella lombarda lo ha quasi completamente smantellato, operazione che sta comportando lo stazionamento al penultimo posto della classifica. È vero che gli infortuni stanno flagellando la rosa azzurroblù, ma l’obiettivo stagionale è la qualificazione ai play-off scudetto, obiettivo che si sta sempre più allontanando.

Le difficoltà della squadra di Eccheli sono evidenziate dai numeri, che oggi hanno detto che come ace gli avversari hanno stradominato per 12-1 e come muri-punto per 13-7. Se oltre a Juantorena e Mosca l’infermeria accoglierà a lungo termine anche Rohrs e Kreling forse bisognerà più pensare alla salvezza che ad altro.

Davanti ai 3983 spettatori dell’Opiquad Arena (sfiorato il tutto esaurito) i padroni di casa partono bene portandosi sul 5-2 grazie a uno scatenato Rohrs (chiuderà il parziale come “top scorer” a quota 8 punti). L’“ex” della contesa (assieme a Beretta e Zaytsev) Plotnytskyi (15 punti nel match) pareggia i conti con un ace (6-6). Si va avanti testa a testa fino al 23-23 dopodiché al terzo set point a disposizione la Mint si aggiudica il primo set con un muro di Averill. Da segnalare i 6 punti nel parziale, su 15 complessivi, di Ben Tara tra le fila della Sir Susa Vim, mentre gli azzurroblù hanno compensato con ottime percentuali in attacco la brutta partenza in ricezione degli schiacciatori.

La seconda frazione di gioco si apre con un 6-1 che diventa 8-3 per gli ospiti in cui si erge a grande protagonista il palleggiatore Giannelli, che nel parziale metterà a segno 6 dei suoi 12 punti e alla fine si porterà a casa il premio di Mvp forte di 2 ace, 4 muri e, dunque, ben 6 attacchi-punto, uno addirittura realizzato schiacciando dalla seconda linea. Proprio subito dopo questo punto straordinario per un regista si infortuna Rohrs e per la squadra di Eccheli è come nel pugilato finire al tappeto. Sul 12-3 per i perugini la Mint si rialza e anche il subentrato Marttila comincia a mettere a segno qualche punto, ma il solco non viene più ricoperto. Sul 24-15 si infortuna Russo dopodiché una battuta fuori di Averill consegna il set agli umbri. A parte Zaytsev, che mette a terra 5 punti dei suoi 12 complessivi, non si registrano tra gli azzurroblù percentuali apprezzabili in attacco, mentre invece si registra un sonoro 6-0 per i Block Devils nei muri-punto.

Un altro 6-0 per gli umbri è quello che si registra nel terzo set, ma negli ace. All’inizio Eccheli preferisce al centro Di Martino a Beretta e almeno a muro la situazione migliora. Purtroppo sul 7-6 a favore la sfortuna si accanisce sulla Mint, che perde anche Kreling per un problema muscolare. Al suo posto entra Mancini che fa quello che può, ma non è un Nazionale brasiliano come quello che ha sostituito. La Sir Susa Vim approfitta della situazione per agguantare la formazione lombarda sull’11-11 e poi involarsi sul 13-13 con 4 punti di fila firmati da Plotnytskyi, Giannelli (due attacchi) e Solè (due ace). L’allungo decisivo arriva sul 17-20, con Plotnytskyi, Ben Tara (due attacchi) e Loser (due ace) che mettono gli azzurroblù in ginocchio. Si segnala nel set tra i perugini anche Semeniuk, che mette a terra 6 dei suoi 9 punti totali.

La Mint prova a riprendersi nel quarto set, portandosi sul 9-6 grazie a Zaytsev, Szwarc (13 punti nel match) e a un errore di Ben Tara. Lorenzetti inserisce il panchinaro di lusso Ishikawa e il pareggio arriva sul 13-13; poi è ancora il 17 a portare male ai lombardi, che sulla parità subiscono un filotto di 5 punti, risultato decisivo. È proprio un ace del giapponese a chiudere il set sul 20-25 e l’incontro sull’1-3.

Il prossimo impegno in Superlega della Mint Vero Volley sarà domenica prossima alle ore 18 in casa del Cisterna Volley, ma prima, e precisamente dopodomani alle 18.30 in Germania, affronterà in Champions League i tedeschi dell’Helios Grizzlys Giesen.

