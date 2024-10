Superlega, la Mint perde anche il derby nonostante Zaytsev

MINT VERO VOLLEY-ALLIANZ MILANO 1-3

È stata una domenica amara per la Mint Vero Volley che proprio in casa nel derby con l’Allianz Milano infila la terza sconfitta consecutiva nel campionato di Superlega. Il tecnico Massimo Eccheli ha finalmente potuto disporre di Zaytsev ma l’ex stella della Nazionale ha mostrato tutti i suoi 36 anni, disputando una gara opaca. Così come l’altro schiacciatore Rohrs, mentre il subentrato Marttila ha fatto vedere di più, confermandosi decisamente migliorato rispetto alla sua prima esperienza in maglia azzurroblù. Purtroppo anche i centrali Di Martino e Beretta non hanno brillato (e mancavano ancora gli altri due centrali Averill e Mosca); al contrario l’opposto Szwarc ha disputato una prova eccellente. Va inoltre ricordato che lo schiacciatore Juantorena è andato ancora in panchina perché non ristabilitosi completamente dall’infortunio. Ciò nonostante la compagine milanese guidata da Roberto Piazza ha avuto la meglio solo perché è stata più concreta nei finali di set e perché ha avuto le sue “bocche da fuoco” che si sono alternate a martellare nel corso della gara.

Davanti ai 2896 spettatori dell’Opiquad Arena è andata subito in scena una partita vivace ed equilibrata, scandita dalla sfida tra gli opposti: Szwarc firma 8 dei suoi 23 punti complessivi e Reggers 7. I padroni di casa arrivano al massimo ad avere 3 punti di vantaggio (9-6), ma i meneghini la impattano a quota 17 con Schnitzer e Kaziyski. Si procede quindi spalla a spalla fino al 24-22, generato da una battuta lunga di Porro. Come già capitato nelle gare precedenti, però, la Mint fallisce le occasioni per chiudere il parziale (ben 5 set point gettati alle ortiche) e l’Allianz dunque ne approfitta e al terzo set point porta a casa la frazione di gioco (29-31).

Nel secondo set cala Szwarc e cresce Rohrs (5 punti dei 13 totali), ma cresce anche l’ex “monzese” Louati, che mette a segno 6 punti dei suoi 18 complessivi. Una battuta lunga di Louati e due attacchi di Szwarc e Rohrs mandano la Mint a +3 (5-2), ma l’Allianz reagisce subito e con Schnitzer, Kaziyski (muro) e Reggers pareggia. Il secondo allungo “da 3” dura di più: due attacchi di Zaytsev inframmezzati da un errore di Louati consentono ai padroni di casa di mantenere un “tesoretto” che dal 10-7 si protrae fino al 24-21. Poi arriva la “crisi da set point” e un attacco di Reggers, un ace di Kaziyski e un muro di Barotto portano il set ai vantaggi. Stavolta, però, la squadra di Eccheli tiene i nervi saldi e grazie a una battuta a rete di Kaziyski e a un muro di Szwarc chiude sul 26-24.

Nel terzo set si scatena Reggers (8 punti) mentre cala alla distanza Zaytsev, che viene sostituito da un determinato Marttila, chiamato spesso in causa da Kreling e a segno ben 6 volte. Pronti, via e la Mint vola sul 4-1 dopo un attacco sbagliato di Louati dalla seconda linea, un ace di Szwarc e una schiacciata di Rohrs. L’aggancio arriva già sul 5-5 con un muro di Caneschi. Quindi è l’Allianz a scappare a +4 (10-14), amministrando il vantaggio fino alla fine (22-25).

Per il quarto set Eccheli conferma Marttila per Zaytsev, ma lo “zar” rientrerà in corso di set al posto di un Rohrs evanescente in attacco e impreciso in ricezione (10% a fine gara). In avvio il parziale risulta essere il più equilibrato di tutti, ma sul 12-12 la Mint prova a scappare con un attacco di Zaytsev, un ace di Kreling e un errore di Caneschi. Il vantaggio aumenta a +4 (19-15) dopo un’invasione a rete, però la Mint deve fare i conti con i propri “black-out” nei finali di set: gli uomini di Piazza inanellano 4 punti (tra cui due muri di Schnitzer) e sul 21-21 mettono la freccia trascinati da Reggers, votato Mvp in virtù dei 29 punti messi a referto, tra cui 2 muri, e del 61% in attacco. Il punto decisivo, quello del 22-25, lo firma però Louati con un muro.

Il prossimo impegno della compagine maschile della Vero Volley sarà domenica prossima alle ore 19 in casa della Valsa Group Modena.

FOTO ROBERTO DEL BO