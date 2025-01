Superlega, la Mint perde ancora e resta ultima

MINT VERO VOLLEY-VALSA GROUP MODENA 0-3

Seconda sconfitta consecutiva per 3-0 per la Mint Vero Volley, che dunque non si schioda dall’ultimo posto in classifica nel campionato di Superlega. Contro la non irresistibile Valsa Group Modena la formazione allenata da Massimo Eccheli ha perso una buona occasione per racimolare qualche punto, anche considerando il rientro nel gruppo, e tra l’altro da titolare, di Juantorena (“ex” di giornata assieme a Beretta, Buchegger, Davyskiba e Federici), che in questa stagione è stato quasi sempre in tribuna per problemi fisici. È vero che erano ancora assenti gli infortunati Mosca e Lawani, ma la squadra azzurroblù è stata troppo poco aggressiva, come testimoniato dai confronti negli ace e nei muri-punto, entrambi stati nettamente appannaggio degli ospiti (rispettivamente per 10-4 e 9-5). Già la ricezione non è stata soddisfacente (41%) e di questo ne ha risentito l’attacco, fermatosi al 48%. È spiacevole dirlo, ma la partenza di Zaytsev per il campionato turco (ora gioca col Galatasaray) ha indebolito la compagine di Eccheli, che manca di alternative adeguate all’obiettivo da raggiungere della salvezza.

Gli emiliani guidati in panchina da Alberto Giuliani hanno mostrato una pallavolo semplice ma efficace, dove l’ottimo regista De Cecco ha la possibilità di servire diverse “bocche da fuoco”, ma preferendo comunque dare la palla, spesso anche in seconda linea, a un ispirato Davyskiba, premiato come Mvp in virtù dei 19 punti messi a terra, tra cui 4 ace e 1 muro, del 61% in attacco e del 50% in ricezione.

Davanti ai 2953 spettatori presenti all’Opiquad Arena il primo set inizia in equilibrio, con Davyskiba e Szwarc che allungano nel tabellino dei punti (7 punti a testa nel parziale; il canadese di casa chiuderà però il match solo a quota 11). Sul 14-14 i gialloblù fanno un “break” grazie a tre attacchi di Buchegger, Davyskiba e Rinaldi (quest’ultimo terminerà la gara a quota 11 punti) e a un muro di Sanguinetti. I 4 punti di margine vengono quindi mantenuti fino al termine della frazione di gioco, chiusa sul 21-25 da una battuta a rete di Szwarc. Se il computo degli ace parte subito male per la Mint (1-5), sorride invece quello dei muri-punto (4-1).

Nel secondo set l’equilibrio dura più a lungo, nonostante il disastro a muro degli azzurroblù (0-7 nei muri-punto il parziale per i modenesi) e le difficoltà in ricezione di Rohrs (18%). Buon per la formazione di casa che in attacco va in crisi Buchegger (17%), l’austriaco che comunque si riprenderà nel terzo set chiudendo a quota 10 punti. La Valsa Group riesce anche ad andare sopra di 5 lunghezze (10-15), ma viene ripresa da una determinata Mint, trascinata da Juantorena (10 punti complessivi nel match), sul 18-18. Al secondo set-point, però, i locali cedono le armi (24-26).

Del terzo set c’è invece poco da dire: la Mint molla su tutti i fronti, lasciando andar via gli emiliani già sull’1-1. Il divario si allarga progressivamente (2-6, 5-10, 8-14) e nel finale, dove comunque tra i padroni di casa esordisce e bene il giovane Frascio, giunge il tracollo. Finisce 17-25 con tanta preoccupazione tra la dirigenza lombarda.

La Mint Vero Volley tornerà in campo per la Superlega domenica prossima alle ore 16 in casa della Gioiella Prisma Taranto, diretta concorrente nella lotta per la salvezza. Prima, però, e precisamente giovedì alle 20 ora italiana, sarà di scena in Grecia nella tana dell’Olympiacos Pireo per la Champions League.

FOTO ROBERTO DEL BO