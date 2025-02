Superlega, la Mint perde coi campioni d’Europa e resta ultima

MINT VERO VOLLEY-ITAS TRENTINO 0-3

Come da pronostico la Mint Vero Volley, ultima in classifica in Superlega, ha perso per 3-0 la sfida coi campioni d’Europa in carica dell’Itas Trentino disputatasi all’Opiquad Arena davanti a 2881 spettatori. Non era certo questa la partita dove rosicchiare qualche punto per la salvezza, ormai appesa al filo dell’ultima giornata, dato che anche nella penultima, in programma domenica 23 febbraio, l’impegno per gli azzurroblù è sulla carta proibitivo dovendo scendere in campo in casa della Sir Susa Vim Perugia campione d’Italia in carica.

L’allenatore Massimo Eccheli ha schierato stasera un sestetto a sorpresa, lasciando in panchina non solo lo schiacciatore Juantorena, come al solito in condizioni fisiche peggio che precarie, ma pure Szwarc, gettato nella mischia solo nel finale e incapace di mettere a terra da opposto almeno 1 pallone su 6 avuti a disposizione. Al loro posto hanno giocato rispettivamente Marttila e il 18enne Frascio della seconda squadra di Serie B, già messosi in evidenza sia in Superlega che in Champions League. L’Itas Trentino ha comunque avuto la meglio grazie a un dominio nella correlazione muro-difesa, sottolineato dal 14-4 finale nei muri-punto, e in attacco, come evidenziato dal 61% a 34% registrato a fine match. Il premio di Mvp è andato al brasiliano Flavio, impeccabile quando chiamato in causa: ha chiuso con 11 punti, tra cui 1 ace e 3 muri, il 70% in attacco e il 50% in ricezione.

Nel primo set la compagine guidata da Fabio Soli si stacca dall’avversaria lombarda sull’11-11 con un attacco e un muro di Lavia inframmezzati da un muro di Rychlicki. Il +4 (12-16) arriva con un muro di Bartha e il +5 (16-21) con un altro muro di Lavia. È sempre Lavia (6 punti nel parziale dei suoi 15 totali) a chiudere con una “pipe” il parziale (20-25).

Nel secondo set Lavia mette a segno altri 5 punti come Rychlicki (che chiuderà a quota 15) e l’azzurroblù Rohrs (che finirà a quota 10). Stavolta l’Itas Trentino scappa via subito: 0-2, 1-4, 2-7, 6-12 i parziali che scandiscono gli allunghi. Ma la Mint reagisce trascinata da Rohrs e sospinta dal pubblico si riavvicina fino a una sola lunghezza di distanza (18-19). Sul 20-21, però, gli ospiti riprendono il largo grazie ai colpi di Flavio e Rychlicki, che chiude la frazione di gioco con un attacco e un muro (21-25).

Il terzo set si trasforma ben presto in poco più di una passeggiata per i trentini. Pronti, via e gli ospiti volano sul 6-1. Il margine tra le due squadre continua ad aumentare (2-8, 3-11, 5-14, 12-22) finché Eccheli preferisce far risparmiare energie ai titolari inserendo un po’ per volta qualche riserva. Il parziale si sigilla sul 15-25 con un attacco di Michieletto, che chiude il match a 12 punti.

Ora gli azzurroblù attendono con ansia il risultato di Cucine Lube Civitanova-Gioiella Prisma Taranto dato che i pugliesi li precedono di 1 solo punto in classifica.

FOTO ROBERTO DEL BO