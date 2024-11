Superlega, la Mint schiaccia la Rana Verona

Bella e importante vittoria per la Mint Vero Volley, che da penultima in classifica piega col risultato di 3-1 la quinta in graduatoria Rana Verona grazie a una prestazione a tratti di alta qualità ma soprattutto grazie al cuore che è stato messo in gara da tutto il collettivo. È stato difficile oggi votare l’Mvp perché tutti i ragazzi azzurroblù hanno giocato a buoni livelli, sopperendo con grinta e intelligenza alle falle via via creatasi, in particolare nel terzo set, quando le “bocche da fuoco” venete, in primis Keita, passavano con disinvoltura sopra il muro di casa. Un muro che si è poi ricomposto, chiudendo con un crescendo che ha fatto alla fine registrare un eloquente 20-9 nei muri-punto a favore della formazione allenata da Massimo Eccheli, che anche oggi ha tra l’altro dovuto fare a meno degli infortunati Juantorena e Mosca, quest’ultimo “ex” della contesa assieme a Gaggini e all’avversario Dzavoronok. Se il palleggiatore Kreling, l’opposto Szwarc e il libero Gaggini hanno disputato una buona partita, come quasi sempre gli succede, c’è invece da sottolineare le prestazioni degli schiacciatori Zaytsev e Rohrs e dei centrali Averill e Beretta, probabilmente le migliori stagionali per tutti e quattro. Alla fine il premio di Mvp è andato a Beretta in virtù dei 10 punti messi a referto (di cui 3 a muro e 2 ace) e del 45% in attacco, come a dire che quando le cose si mettono male il primo a rimboccarsi le maniche e a trascinare i compagni alla riscossa è il capitano. Riguardo alla compagine scaligera, per il tecnico bulgaro Radostin Stoytchev si è sicuramente trattata di una cocente delusione: qualche titolare ha peccato di sufficienza nell’affrontare il match e solo con l’ingresso delle seconde linee si è vista una Rana Verona più umile, determinata e concreta.