Superlega, la Mint torna alla vittoria ma non è da 3 punti

La Mint Vero Volley torna a vincere dopo 4 sconfitte consecutive, ma lascia per strada 1 punto prezioso in chiave qualificazione alla Coppa Italia e ai play-off scudetto. Contro la Gioiella Prisma Taranto parte bene, ma soffre la crescita della squadra avversaria nel terzo set, cedendo prima in attacco e nel quarto set anche a muro e in difesa. Nel tie-break pesca le energie di riserva e con una partenza importante riesce almeno ad aggiudicarsi il match anche se non tutta la posta in palio. Come prevedibile la formazione allenata da Massimo Eccheli ha patito le assenze per infortunio dei centrali Averill e Mosca e dello schiacciatore Juantorena, magari non tanto per le qualità tecniche, ma proprio per la mancanza di ricambi in panchina per dare fiato ai “vecchietti” Beretta e Zaytsev, quest’ultimo comunque autore di 11 punti. Buon per il tecnico azzurroblù che i subentrati Lawani e soprattutto Marttila, votato Mvp del match in virtù dei 12 punti messi a referto (di cui 1 a muro), del 61% in attacco e del 50% in ricezione, abbiano fornito un buon apporto alla causa quando Szwarc e Rohrs sono calati vistosamente nel rendimento.