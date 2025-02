Superlega, la Mint vince e continua a sperare nella salvezza

La Mint Vero Volley supera per 3-1 all’Opiquad Arena la Sonepar Padova e resta in lotta per la salvezza. Quella andata in scena oggi davanti a 3147 spettatori era la classica gara da “ultima spiaggia” per la compagine allenata da Massimo Eccheli, ultima in classifica e staccata di 3 punti dalla Gioiella Prisma Taranto, ora però raggiunta a 4 giornate dal termine della regular season. I ragazzi in azzurroblù hanno disputato una partita con alti e bassi, ma gagliarda e determinata in tutti i momenti topici, fatta eccezione per il finale del secondo set, vinto dagli ospiti. La svolta dell’incontro è arrivata sul 10-4 per i padovani nel terzo set, quando Eccheli ha messo in panchina un acciaccato e già stanco Juantorena nonché un calante Szwarc per inserire al loro posto rispettivamente il giovane Marttila e l’ancor più giovane Frascio, opposto 18enne della seconda squadra di Serie B già messosi in evidenza in Champions League e che si sta ritagliando spazi sempre più importanti in Superlega grazie alla prolungata assenza di Lawani (in aggiunta al centrale Mosca). La forma, la freschezza, la vitalità, ma anche la crescente qualità dei due ragazzi ha sorpreso la Sonepar guidata da Jacopo Cuttini, che prima si è fatta rimontare e che alla distanza è stata piegata dai lombardi, che così hanno pure vendicato la sconfitta per 3-0 nella gara di andata in terra veneta. È stato difficile oggi assegnare il premio di Mvp perché oltre ai due giovani citati si sono ottimamente comportati Rohrs e uno dei due “ex” di giornata, Averill (l’altro era il patavino Sedlacek), ma alla fine l’ha spuntata Fernando “Cachopa” Kreling, il palleggiatore brasiliano autore di 4 punti, tra cui 1 ace e 2 muri, che ha rivaleggiato col pari ruolo della Sonepar, Falaschi, nell’alzare palloni precisi da posizioni complicate per cercare di spiazzare i muri degli avversari.