In evidenza

Superlega, la Vero Volley alza bandiera bianca

Il Monza gioca benissimo ma perde la quarta gara di

Concorezzo, la città impazzisce per la torta paesana

Dopo 3 sconfitte Juric è di nuovo sotto esame contro

A Concorezzo la sfida più golosa dell’anno

Novembre 9, 2026
info@concorezzo.org
Novità
Ultime notizie

Superlega, la Vero Volley alza bandiera bianca

Nov 08, 2026

Il Monza gioca benissimo ma perde la quarta

Nov 08, 2026

Concorezzo, la città impazzisce per la torta paesana

Nov 07, 2026

Dopo 3 sconfitte Juric è di nuovo sotto

Nov 07, 2026
Concorezzo > Sport > Superlega, la Vero Volley alza bandiera bianca
#Sport

Superlega, la Vero Volley alza bandiera bianca

  • Camillo Chiarino / 8 Novembre 2026
VERO VOLLEY-VALSA GROUP MODENA 0-3
Dopo la vittoria di Cuneo la Vero Volley torna all’inferno perdendo per 3-0 in casa contro la non irresistibile Valsa Group Modena. A parte il secondo set, che sembrava l’allenamento tra una squadra di Superlega e la sua seconda squadra, negli altri due la differenza l’hanno fatta le ricezioni e i muri, più precise quelle degli emiliani le ricezioni, che hanno così aiutato il palleggiatore a distribuire il gioco al meglio, e quasi inesistenti i muri dei lombardi, che o non saltavano o saltavano male o fuori tempo. Vista oggi la Vero Volley c’è bisogno o di diversi rinforzi o di un miracolo dell’allenatore Massimo Eccheli per salvarla dalla retrocessione, a meno che in giro ci sia qualcosa di peggio, ma non sembra, dato che la Pallavolo Padova ha vinto a Cisterna di Latina lasciando proprio a capitan Beretta e compagni l’ultima posizione in classifica. Dopo la sosta saranno proprio i patavini a ospitare, domenica 22 novembre alle ore 18, la Vero Volley: lo scontro diretto tra pericolanti sarà comunque importante ma non importantissimo, dato che quest’anno sono stati introdotti i play-out a fine regular season.
Davanti ai soli 1903 spettatori dell’Opiquad Arena coach Eccheli deve ancora fare a meno per infortunio del palleggiatore titolare Rowan. Il primo set viaggia sulle ali dell’equilibrio fino al 10-10, quando un attacco e un ace di Khotsevitch e un errore di Tizi-Oualou portano a +3 i padroni di casa. È Mati con due attacchi a rimettere in parità la frazione di gioco (15-15). Si rimane in equilibrio finché gli “ex” Di Martino (ottima la sua partita, terminata con 8 punti e l’86% in attacco) e Mujanovic creano il “break” (20-23) che un ace di Tizi-Oualou (Mvp del match con 5 punti tra cui 2 ace) difende chiudendo il parziale 21-25 per i gialloblù guidati in panchina da Lorenzo Tubertini. Da segnalare i 5 punti di Porro, che chiuderà l’incontro a quota 12.
Nel secondo set gli emiliani vanno subito sullo 0-4 e via via allargano la forbice (2-8, 4-11, 5-14, 8-18, 11-22) approfittando del disastro nella metà campo di casa, dove non riesce niente e l’acerbo Khotsevitch chiude con un misero 11% in attacco. Il punto del 14-25 lo mette a terra Jaeschke, che chiude a quota 5 nel parziale e a fine match a 9.
Nel terzo set la Vero Volley torna a essere una squadra che lotta per rimanere in Superlega. I biancoblù resistono fino al 12-12, poi Di Martino con un attacco e un muro, Jaeschke con una schiacciata e Mujanovic con un ace (5 punti nel parziale su 11 complessivi) scavano il solco che la Vero Volley non riesce più a coprire nonostante i 6 punti di Frascio (su 8 totali). A chiudere set (22-25) e match è Porro con una pipe.