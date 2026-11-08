Superlega, la Vero Volley alza bandiera bianca

VERO VOLLEY-VALSA GROUP MODENA 0-3

Dopo la vittoria di Cuneo la Vero Volley torna all’inferno perdendo per 3-0 in casa contro la non irresistibile Valsa Group Modena. A parte il secondo set, che sembrava l’allenamento tra una squadra di Superlega e la sua seconda squadra, negli altri due la differenza l’hanno fatta le ricezioni e i muri, più precise quelle degli emiliani le ricezioni, che hanno così aiutato il palleggiatore a distribuire il gioco al meglio, e quasi inesistenti i muri dei lombardi, che o non saltavano o saltavano male o fuori tempo. Vista oggi la Vero Volley c’è bisogno o di diversi rinforzi o di un miracolo dell’allenatore Massimo Eccheli per salvarla dalla retrocessione, a meno che in giro ci sia qualcosa di peggio, ma non sembra, dato che la Pallavolo Padova ha vinto a Cisterna di Latina lasciando proprio a capitan Beretta e compagni l’ultima posizione in classifica. Dopo la sosta saranno proprio i patavini a ospitare, domenica 22 novembre alle ore 18, la Vero Volley: lo scontro diretto tra pericolanti sarà comunque importante ma non importantissimo, dato che quest’anno sono stati introdotti i play-out a fine regular season.

Davanti ai soli 1903 spettatori dell’Opiquad Arena coach Eccheli deve ancora fare a meno per infortunio del palleggiatore titolare Rowan. Il primo set viaggia sulle ali dell’equilibrio fino al 10-10, quando un attacco e un ace di Khotsevitch e un errore di Tizi-Oualou portano a +3 i padroni di casa. È Mati con due attacchi a rimettere in parità la frazione di gioco (15-15). Si rimane in equilibrio finché gli “ex” Di Martino (ottima la sua partita, terminata con 8 punti e l’86% in attacco) e Mujanovic creano il “break” (20-23) che un ace di Tizi-Oualou (Mvp del match con 5 punti tra cui 2 ace) difende chiudendo il parziale 21-25 per i gialloblù guidati in panchina da Lorenzo Tubertini. Da segnalare i 5 punti di Porro, che chiuderà l’incontro a quota 12.

Nel secondo set gli emiliani vanno subito sullo 0-4 e via via allargano la forbice (2-8, 4-11, 5-14, 8-18, 11-22) approfittando del disastro nella metà campo di casa, dove non riesce niente e l’acerbo Khotsevitch chiude con un misero 11% in attacco. Il punto del 14-25 lo mette a terra Jaeschke, che chiude a quota 5 nel parziale e a fine match a 9.